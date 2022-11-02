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回答高端追問 王必勝：是安全有效疫苗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
針對高端疫苗價格問題，指揮中心指揮官王必勝1日表示，各國疫苗價格取決很多因素，如國家經濟、購買數量或安全效期等因素。（食藥署提供）
針對高端疫苗價格問題，指揮中心指揮官王必勝1日表示，各國疫苗價格取決很多因素，如國家經濟、購買數量或安全效期等因素。（食藥署提供）

持續站台挺高端疫苗！現場記者提問說，日本媒體公佈，質疑指揮中心指揮官王必勝日前「高端疫苗單價比莫德納與BNT便宜」的說法，王必勝1日回應，各國疫苗價格取決很多因素，如國家經濟、購買數量或安全效期等因素。他也說，到目前為止都認為「（高端）是安全有效的疫苗」。

逐漸脫離高原期

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，1日本土新增34242例確診個案，與上週同期相比，降幅達12.5%，顯示本土疫情仍然持續在脫離高原期。另增46例死亡，包括一例30多歲的女性，曾接種四劑疫苗，但仍因為新冠肺炎與急性腎衰竭而過世。

王必勝1日也再度重申，高端疫苗採購合約價金公佈一事，該公司已於事前知會指揮中心，指揮中心對於該公司決定予以尊重，並獲該公司同意可公開說明該聲明中所列之疫苗單價等資訊。他強調，合約每劑疫苗平均價格約為新臺幣840元，無所謂價差存在，盼外界勿再有不實揣測，以訛傳訛。

高端價格爭議多

現場記者提問，指揮官於10月31日表示，高端單價比BNT與莫德納還要低，但日本媒體曾揭露BNT疫苗價格每劑622元，指揮中心是否有回應？王必勝表示，「高端採購的單價確實比我們採購BNT與莫德納疫苗價格來得低」，各國疫苗價格取決很多因素，如國家經濟、購買數量或安全效期等因素，而有不同的價格。

有記者追問，我國採購AZ、BNT與莫德納疫苗的價格是不是都還無法公佈？且有醫師指出，高端是次蛋白質疫苗，技術相對mRNA低端，其實一劑超過200元都偏貴，指揮中心有無回應？

王必勝回應說，「AZ、BNT與莫德納都沒有同意公開商業合約，指揮中心無法自行公佈」，另外疫苗要有「安全」、「有效」、「容易取得」與「可負擔性」等條件，目前在高端疫苗安全性監測中，沒有看到任何異常，嚴正否認「高端價格偏貴」的說法。

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