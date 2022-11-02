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確診隔離變5天？ 今專家會議

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

昨新增三萬四二四二例本土個案，較上周二下降百分之十二點五，而長照機構工作人員的陽性率連三周持平或下降，指揮中心宣布，國內新冠肺炎疫情正式脫離高原期；疫情趨緩且九合一大選將至，確診者七天隔離期可望縮短為五天，指揮官王必勝表示，今召開專家會議，等專家決議，再做相關討論。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長照機構住民陽性率持平，依據前一波疫情經驗，預期幾周後，住民陽性率就會反轉下降。

XBB跟BF.7出現本土首例個案，專家預估，台灣下波疫情將在三個月後流行，最快將落在農曆春節。羅一鈞表示，防疫鬆緊度、變異株入侵時間以及疫苗接種率均會影響到疫情波段間隔，每個國家不盡相同，國外情況很難套到台灣。日本BA.5疫情在八月流行，最近XBB變異株個案變多，預期十一月出現另一波疫情。BQ家族也可能成為國內下一波疫情主流病毒株，將嚴密觀察。

昨天十二至十七歲青少年開打BA.1次世代疫苗。國內次世代疫苗累計接種一四二點七萬人次。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞 次世代疫苗 BA.5 王必勝 BQ BF

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