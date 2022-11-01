比高端疫苗便宜？傳慈濟BNT採購價630元 王必勝回應了

高端昨天公開疫苗採購單劑價格約新台幣840元，但外界卻傳慈濟採購BNT疫苗平均每劑約630元，價格更便宜，指揮中心指揮官王必勝今天表示，慈濟BNT採購價是錯誤推算。

高端公司昨天主動公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗價格，但有媒體指出，從日本曾公布BNT疫苗價格每劑622元，或依據慈濟曾公布疫苗購買金額明細，推估平均每劑約630元，認為高端的單價仍不算便宜。

對此，王必勝今天下午中央流行疫情記者會中重申，高端疫苗採購價比政府採購或受捐贈BNT疫苗價格還要低，各國疫苗價格影響因素很多，包含商業品牌競爭力、上市時間、國家經濟水準、採購數量等，比如說買1億劑疫苗的國家與500萬劑疫苗的國家，藥廠賣給各國的疫苗價格自然不一樣。

王必勝說，就像過去外界以財報推算高端疫苗單劑費用，是否包含營業稅、捐贈量及罰款，都會造成推估變因，出現錯誤，慈濟採購捐贈的BNT疫苗價格推估同理。他強調，初步估算不管是民間贈送或政府自購的BNT疫苗，甚至是莫德納疫苗單劑價格都比高端疫苗還要高。

面對國產高端疫苗成為攻擊目標，媒體關心王必勝是否會認為努力被抹滅而委屈，他表示，團隊一直都在做事，都會承擔，沒有什麼好委屈，做正確事情不會被抹滅，同樣的操作在過去的浩鼎案、宇昌案也發生過，以他自己的觀察，高端疫苗是安全、有效的。

至於王必勝、衛生福利部長薛瑞元等人夜赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，引發討論，外界揣測是做辯論會的問答準備，王必勝重申，當天只聊生活，沒有談業務，如果說在進行模擬考，也太小看陳時中在指揮中心900多天，他對業務非常了解，「幫他模擬考也太抬舉我們。」

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