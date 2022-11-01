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允公開4廠牌疫苗效益 莊人祥曝看兩指標：非抗體效價高低

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
第17輪疫苗將提供AZ和BNT疫苗的第一劑和第二劑。報系資料照／記者余承翰攝影
第17輪疫苗將提供AZ和BNT疫苗的第一劑和第二劑。報系資料照／記者余承翰攝影

高端昨天主動公布疫苗價格，仍引發外界質疑，高端相較mRNA疫苗屬於「低端」次蛋白疫苗，每劑高於兩百元都算貴。對於「高端變低端」，指揮中心指揮官王必勝先是笑了一下後表示，好的疫苗要安全有效、容易取得，且可負擔。目前指揮中心已對單價疫苗做統計分析，近期將公布報告給民眾。發言人莊人祥會後補充，最快下周公布。

王必勝表示，高端疫苗的安全性部分，就指揮中心現在對於所有核准EUA疫苗的嚴密安全性監測，不論任何廠牌，在不同性別、年齡都看不到任何異常。有效性部分，指揮中心也請疾管署針對單價疫苗做統計分析，已經整理效益資料，將給專家討論後對外公布。

王必勝進一步表示，很多疫苗很好，買不到也沒用，太貴也負擔不起，疫苗是重要戰略物資，因此國內才需要發展。發展疫苗不是容易的事，只有少數國家可以做到，研發過程都有相當的成本。

莊人祥會後表示，疾管署有自己的資料庫，主要針對去年到近期接種三劑的疫苗進行效益分析，主要為AZ、莫德納BNT和高端。評估的效益指標為中症症和死亡的預防效果，而非抗體效價高低。不過現在還在請專家審核報告，預計下一兩周會公布，有望在選舉前公開。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 莫德納 BNT 高端疫苗

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