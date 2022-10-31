輝瑞嬰幼兒疫苗62.4萬劑抵台 111年採購量全到貨
中央流行疫情指揮中心今天表示，今年第2批採購輝瑞幼兒劑型疫苗62.4萬劑於上午抵達桃園國際機場，本批效期至民國112年4月30日，今年採購的幼兒劑型疫苗已全數到貨。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會中說明，62.4萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗今天上午抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。
據指揮中心統計，10月29日至30日COVID-19疫苗接種4萬2042人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、追加劑接種率73.9%，第2次追加劑接種率15.4%，65歲以上接種率42%。
疫情快報
▪【疫情專題】10月31日新增本土22,593例、境外移入41例 確診死亡59例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言