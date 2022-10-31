疫情降回單日增2萬例 4旬男確診隔日家中猝死

連續5天COVID-19本土病例少於4萬例，今天新增個案數再度降回2萬多例；新增死亡案例中，1名40多歲男性生前有慢性病，沒有接種過任何一劑疫苗，確診隔日被發現在家中猝死。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午例行說明，今天週一新增2萬2593例本土個案，較上週一降幅14.2％，回到8月中下旬水準，持續趨緩；另外，境外移入新增41例。

確診個案新增中重症171例（中症127例、重症44例），其中59人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中較年輕個案為1名40多歲男性，沒有接種過任何一劑COVID-19疫苗。

羅一鈞表示，這名死亡個案本身有高血壓、糖尿病等慢性病，10月21日進行快篩陽性，醫師診斷有COVID-19病毒感染及急性氣管炎，通報後安排居家照護，隔日被家人發現在家中昏迷、死亡，經衛生所行政相驗，開立死亡診斷書，死因為COVID-19合併心肺衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月至10月30日，本土輕症、無症狀染疫個案累計760萬5700例、占99.57％，中症累計1萬9297例、占0.25％，重症累計1萬4109例、占0.18％，其中死亡累計1萬1976人。

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