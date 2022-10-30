本土新增35100例 次世代疫苗將擴大開打
30日本土新增31500例確診個案，另增76例死亡！指揮中心發言人莊人祥表示，今日病例較上周減少3822例，降幅10.8%。此外，1日起將開放12歲以上的民眾第三劑、第四劑接種次世代疫苗種類，包括莫德納BA.1、BA.5次世代疫苗，但想打BA.5次世代的民眾，還需等該疫苗進貨、整備，預計11月中旬開打。
7縣市突破千例
針對30日爆出76例死亡個案，莊人祥表示，死亡率是落後指標，所以反應的是前面的高峰，通常會落後1到2週，死亡高峰也在往下降，最高是92人，目前都沒有超過。
本土個案分布僅新北市確診數突破5千例，來到5356例。其他依次為，台中市4292例、高雄市3723例、桃園市3138例、台北市2925例、台南市2915例、彰化縣1597例與屏東縣1004例，共7縣市確診數突破千例。
次世代疫苗明日開放
指揮中心日前宣布，11月1日起，開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，可選擇莫德納BA.1雙價次世代疫苗，或等待莫德納BA.5雙價次世代疫苗到貨。莊人祥也說，先前無論打任何廠牌疫苗，第三劑就能接種次世代疫苗，無需等到第四劑。
指揮中心統計，目前國內次世代莫德納BA.1雙價疫苗進貨299.9萬劑，已經接種120多萬，尚餘170萬劑，到年底前還將進貨700萬劑，明年尚有1500萬劑的劑量合約，數量非常足夠。
至於BA.5次世代疫苗，食藥署日前通過莫德納和BNT兩家廠商BA.5次世代疫苗的緊急授權EUA，估計首批約60萬劑莫德納次世代疫苗將於11月上旬抵台，最快11月中旬開打。
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