避免新興變異株威脅 籲脆弱族群完整接種新冠流感疫苗

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供

桃園市昨日莫德納次世代疫苗追加劑社區接種站共5799人完成接種，嬰幼兒及兒童BNT疫苗接種站1374名幼童完成接種，社區接種站整體秩序良好，市府已請衛生所加開疫苗接種門診，提供便利、友善、專業的疫苗接種服務，讓市民朋友一同提升桃園新冠疫苗接種率，避免新興變異株威脅，防疫鬆綁時也能平安健康。

桃園市政府衛生局長王文彥說明，面對新興變異株威脅，秋冬季節是上呼吸道感染的高峰，保護幼童減少重症、避免新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，完成幼童新冠與流感雙疫苗接種是最好的方式。

衛生局呼籲，尚未接種新冠疫苗民眾，除了利用市府開設社區接種站，可就近至住家鄰近醫療院所預約接種，增加自我保護力和減少重症發生的可能。

相關資訊可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」或「桃園COVID-19防疫資訊站」，查詢各式疫苗合約醫療院所接種資訊。

中央流行疫情指揮中心今日公布全國新增3萬1500例COVID-19本土個案，其中桃園計有3138例，桃園本土個案數較昨日3282例下降4.39 %；其中65歲以上個案占11%、18歲以下個案則占20.36 %。

截至10月30日，桃園市居家照護共2萬4925在案，照護案件累計86萬4038人，已完成86萬954人，累計完成率約99.6 %。桃園專責ICU開設40床、收治31人、空床數9床；專責病房530床，收治257人，空床數273床，收治比率約48.5%，醫療能量充足。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 王文彥 流感 新冠疫苗

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