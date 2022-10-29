11月7日防疫新制上路 網友熱議的六大QA是這些！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「防疫新制」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大問答排行。

國內新冠肺炎疫情脫離高原期，指揮中心近日宣布11月7日起實施四大鬆綁措施，消息一出引起民眾關注，各大論壇及社群紛紛對新政策展開熱烈討論。

網友敲碗「口罩令」何時解除 「體溫測量」全面退場

▲11.07防疫新制 網友熱議6大問答 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「防疫新制」相關話題，發現不少網友對於防疫政策更新，最關注的依然是「口罩是否解禁」，對此指揮中心回應「還是要等疫情往下之後再來做討論，目前還未討論到口罩相關問題」，有民眾得知消息後感嘆道「還在期待不用戴口罩的說，超悶的」、「口罩沒解除，有什麼差別」、「重點是口罩好嗎」，表示由於並無修改口罩規範，因此新制上路對自己來說沒有太大的感覺。

此外，針對此次新制變動，也有民眾好奇「隔離規定到底差在哪」，指揮中心解答「將取消確診者後7天的自主健康管理，調整為7+0。」，而「同住接觸者將取消3+4，全面改成0+7，只要兩日內採陰，即可到外用餐，但仍禁止陪探病」，有看到報導的網友留言「原本7+7真的太多」，但也有不少人提及「其實早就有很多同住接觸者根本沒在隔離的」、「我以為已經沒人在管了」，表示過去同住接觸者的隔離規範，似乎有部分民眾因怕麻煩並未遵守，導致許多人未發現新制同住接觸者的規定有何變動。

另一方面，「體溫測量」將全面退場，11月7日起，各大公共場所不再強制測量體溫，有學生留言「進學校終於不用排隊量體溫了」、「上次差點因為排隊量體溫沒點到名」，也有民眾表示「早該廢了，有些店家的額溫機只是亂給一個數字」、「我覺得那個溫度根本不準，重點是附送的酒精」，表示除了方便，體溫機也不一定有用，認可廢除測量體溫的規範。

儘管台灣的防疫規定正在逐步放寬，但仍再次提醒各位民眾，目前出門還是規定要戴口罩，相信在大家的努力下，總會有回歸正常生活的一天。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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