高端族赴日免費PCR首日 北醫附醫預約採檢8成是高端族
10月13日起，入境檢疫調整為「0+7」，相隔超過1千天，國人出國旅遊返台終於免隔離，國人最常觀光的國家日本，礙於僅認可WHO列入緊急使用清單的疫苗，其中國產高端疫苗並未入列，在各方爭取之下，高端公司承諾從今起至今年底，免費出高端族赴日PCR的3500元費用，並與全台26家醫院合作。今為高端族赴日免費PCR首日，台北醫學大學附設醫院已有90多人預約，未來將因應需求調整採檢量能。
台北醫學大學附設醫院行政副院長蕭淑代表示，院內的PCR採取預約制，符合高端赴日免費PCR資格者，近二天的預約人數約有90多人，平均一天約有48人採檢。PCR採檢的量在疫情後期愈來愈少，最近預約PCR採檢需求者，多數都是高端族，目前院內一天的預約名額為60名，以高端族現行的預約狀況，約占整體的8成，還是在醫院可採檢的量能中，如果未來人數增加，將會因應需求，調整採檢人力以及採檢量能。
蕭淑代表示，高端公司協助支出的3500元費用是普通件，採檢到報告出爐約三天，如果高端族赴日希望採取檢驗後隔天取件的「急件」，需再自費1000元，如果還要加上赴日的適航證明，也還需要自費1000元。
高端公司合作的26家醫院，大多都是部立醫院，蕭淑代表示，北醫附醫會與高端公司合作，可能是先前高端疫苗在進行臨床試驗時，北醫附醫也是其中一家醫院，至於接洽的細節，她表示，並不清楚。
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