公共場所量體溫將退場！醫直言取消是對的 靠這1招才是王道

中央疫情指揮中心日前宣布，自11月7日起「營業與公共場所取消量體溫措施」。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇在臉書上發文，表示取消公共場所量體溫是對的，因為不僅沒有效率，疫情高峰期也沒有抓到多少人，反而定期使用快篩監測才是王道。

姜冠宇昨（25）日在臉書上發文，他認為取消公共場所量體溫是對的，因為這項措施根本沒有效率。他提到許多百貨公司的入口處都有放熱像儀，但他質疑「在高峰期和高原期有抓到多少人？」姜冠宇表示定期使用快篩監測才是王道，「希望各職場量體溫也確實廢掉，無效作為還納入評鑑，那真無言！」

在貼文底下留言處，姜冠宇補充寫道「7+7和0+7都鬆綁，快篩陰就解除自主管理，代表以後都是快篩作判斷的時代，的確這也是判斷病毒有沒有活躍複製、還具有傳染力的依據」。他直言現在應該做的，其實是把流感和變異株擺在相同位置去驗，不能驗了不是變異株就送回家，好像其他的病都不是病一樣。

貼文底下引起討論，不少網友紛紛表示，「確診時覺得有發燒，但熱像儀量起來是37.3，符合體溫檢測範圍」、「打完疫苗高燒超過38.7快39度，從公司回家一路經過六個公共場所，各種體溫計全都顯示36度或綠色」、「真的！我拿熱咖啡走過去還亮紅燈」、「溫度測量根本不準確」。

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