醫曝黑數趴趴走…確診嬤稱沒亂跑 孫女一句話打臉家人超尷尬

疫情趨緩，指揮中心昨（24）日宣布11月7日起將有4項鬆綁措施，包括確診改為7+0、居隔3+4改為0+7、三劑令取消、公共場所免量體溫等，讓生活更進一步回復正常化。只是病毒並未消失，有醫師透過在急診室發生的例子，說明今後疫情的控制將仰賴民眾的自主管理。

急診醫師田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」發文分享3個急診室案例，提醒大家「黑數」無所不在。第一個是一名70歲阿嬤，住院前快篩確診，但家屬堅稱「我媽二個禮拜前就二條線了！」，詢問是否有看醫生通報，對方沒有正面回覆，只說「啊看醫生也就那樣啊！我們沒有到處亂跑，也是做完隔離了」。但由於醫院查不到病患的通報紀錄，還是只能將阿嬤通報為第一次確診，且住院得住專責病房。

「我媽明明就得過！也超過7+7天了！」家屬不滿的大罵醫護不知變通，但健保卡顯示，阿嬤這段期間也沒乖乖待在家裡，還去了兩次診所和一次醫院。接下來小孫女的一句話讓事實更加明確：「阿嬤也會送我上學，帶我去吃餐廳…」在一陣靜默後，家屬才尷尬的說：「我們不要住院了！」

第二個例子是一名獨居老人多日未出門，鄰居敲門也無回應，最後破門而入，發現他早已無呼吸心跳，送急診室後急救無效，且PCR陽性。

第三例是一位40歲男性頭痛急診，對於檢傷詢問「有沒有確診過？有沒有發燒？有沒接觸史…」答案全是否定，但看他體溫稍高又頭痛，再次詢問「這幾天ㄏㄤㄏㄤ的？有沒有喉嚨痛？」，對方回覆「有一點」，醫護決定安排他採檢，沒想到他拒絕，而且從包包裡掏出一個顯示兩條線的快篩棒，怒吼著：「我已經驗過了！我只是要來急診打頭痛針就好！搞什麼！」

「現在黑數慢慢浮現…」，田知學醫師苦口婆心的說，不管有什麼不得已的苦衷不想通報，「但知道自己確診的時候，還是要替別人著想！」她也提醒大家，「大家乾脆都得一得新冠肺炎的那一天」不可能到來，雖然現在重症比例不高，但死亡率並非零，日常防疫仍不能輕忽。

商品推薦