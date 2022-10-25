本土+3萬9148例 六都病例除台中、台南皆降一成以上

國內新冠肺炎新增3萬9148例本土個案，另新增境外移入個案55例、死亡個案42例。指揮中心發言人莊人祥表示，病例少了五千多例，較上周二12.7%。全國除了金門外都有下降，六都除了台中和台南下降不到10％，其他皆高於10％。

今日新增本土病例，為1萬8048例男性、2萬1083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,582例)，台中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，台北市(3,723例)，台南市(3,670例)，桃園市(3,403例)，彰化縣(2,266例)，屏東縣(1,438例)，雲林縣(973例)，新竹縣(909例)，苗栗縣(904例)，嘉義縣(888例)，南投縣(783例)，新竹市(770例)，宜蘭縣(684例)，嘉義市(579例)，基隆市(438例)，花蓮縣(434例)，台東縣(234例)，金門縣(216例)，澎湖縣(108例)，連江縣(18例)。

今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年5月16日至10月22日，死亡日期介於6月6日至10月22日。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為35例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡(2例)，日本、荷蘭、韓國、泰國及菲律賓(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月25日至10月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計751萬5630例確診，分別為3萬6124例境外移入、747萬9452例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬2427例死亡病例，其中1萬2410例本土，個案居住縣市分布為新北市2,548例、台北市1,402例、台中市1,280例、高雄市1,166例、桃園市942例、台南市923例、彰化縣693例、屏東縣495例、雲林縣及南投縣各385例、苗栗縣343例、嘉義縣314例、基隆市277例、宜蘭縣264例、花蓮縣213例、新竹縣205例、嘉義市199例、台東縣174例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣27例；另17例為境外移入。

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