快訊

好市多聯名卡到期日曝光！國泰世華銀：250萬舊卡友可換CUBE

112申請入學台大工科不參採國文 商管科系仍要看數A

直播／疫情有往下趨勢！今本土+39148、境外+55、42病歿　

本土+3萬9148例 六都病例除台中、台南皆降一成以上

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
國內新冠肺炎新增3萬9148例本土個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增3萬9148例本土個案。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎新增3萬9148例本土個案，另新增境外移入個案55例、死亡個案42例。指揮中心發言人莊人祥表示，病例少了五千多例，較上周二12.7%。全國除了金門外都有下降，六都除了台中和台南下降不到10％，其他皆高於10％。

今日新增本土病例，為1萬8048例男性、2萬1083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,582例)，台中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，台北市(3,723例)，台南市(3,670例)，桃園市(3,403例)，彰化縣(2,266例)，屏東縣(1,438例)，雲林縣(973例)，新竹縣(909例)，苗栗縣(904例)，嘉義縣(888例)，南投縣(783例)，新竹市(770例)，宜蘭縣(684例)，嘉義市(579例)，基隆市(438例)，花蓮縣(434例)，台東縣(234例)，金門縣(216例)，澎湖縣(108例)，連江縣(18例)。

今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年5月16日至10月22日，死亡日期介於6月6日至10月22日。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為35例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡(2例)，日本、荷蘭、韓國、泰國及菲律賓(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月25日至10月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計751萬5630例確診，分別為3萬6124例境外移入、747萬9452例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬2427例死亡病例，其中1萬2410例本土，個案居住縣市分布為新北市2,548例、台北市1,402例、台中市1,280例、高雄市1,166例、桃園市942例、台南市923例、彰化縣693例、屏東縣495例、雲林縣及南投縣各385例、苗栗縣343例、嘉義縣314例、基隆市277例、宜蘭縣264例、花蓮縣213例、新竹縣205例、嘉義市199例、台東縣174例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣27例；另17例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

直播／今增39148例本土 55例境外 42死

陸增924本土個案 江蘇5地加強追蹤

香港新增5406例確診 境外移入476例創新高

失智個管分流新制不暫緩 祝健芳：期待教育訓練再強化

相關新聞

本土+3萬9148例 六都病例除台中、台南皆降一成以上

國內新冠肺炎新增3萬9148例本土個案，另新增境外移入個案55例、死亡個案42例。指揮中心發言人莊人祥表示，病例少了五千...

直播／今增39148例本土 55例境外 42死

新冠肺炎疫情連續兩周下降，昨更下探三萬例以下，今天疫情是否仍明顯下降，指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明...

配合邊境及檢疫措施 移民署停止外來人口自動延期停留

移民署配合中央鬆綁邊境及檢疫措施，今天宣布針對前年3月21日前入境且目前尚為逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍...

居家隔離走入歷史！這天起「防疫補償金、居隔理賠」沒得領

當前防疫政策日漸鬆綁，指揮中心宣布自11月7日起取消密集接觸者的「3+4」隔離措施，全免採行「0＋7」，意味著往後密切接觸者無法再申請3千元防疫補償金，也無法再向保險公司申請隔離理賠。

下階段鬆綁？黃立民：確診隔離5天＋後2天有條件外出

中央流行疫情指揮中心昨宣布11月7日起放寬同住接觸者毋須隔離，只要7天自主防疫，確診者仍要隔離7天，放寬快篩陰即可免除後...

全台大解封迎接正常生活！ 防疫新制再鬆綁 只剩一類人要隔離

國內新冠肺炎疫情脫離高原期，連五天新個案低於四萬例，24日更降到三萬例以下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布11月7日起實施四大鬆綁措施，讓民眾的生活逐漸回歸正常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。