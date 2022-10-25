居家隔離走入歷史！這天起「防疫補償金、居隔理賠」沒得領
當前防疫政策日漸鬆綁，指揮中心宣布自11月7日起取消密集接觸者的「3+4」隔離措施，全免採行「0＋7」，意味著往後密切接觸者無法再申請3千元防疫補償金，也無法再向保險公司申請隔離理賠。
指揮官王必勝昨（24）日表示，11月7日起將全面取消確診者接觸者（確診者的同住家人）的居家隔離。原先密切接觸者可選擇「3＋4」，包含3天居家隔離以及4天自主防疫，或是採行7天自主防疫的「0＋7」，但往後僅適用「0＋7」規定，從最後接觸確診者當日作為第0天，若是在自主防疫期間民眾快篩陽性即按照確診者處理。
王必勝說明，根據先前實施「3＋4」、「0＋7」雙軌制的統計，兩種方式下接觸者的確診比例相差無幾，因此決定實施「以篩代隔」，全面以快篩取代隔離，讓居家隔離徹底走入歷史。
過去凡事持有「個案接觸者居家個別隔離通知書」，符合隔離期間未領薪水，且沒有違反隔疫規定者，就可向衛福部申請防疫補償金。
故此舉代表11月7日起，密切接觸者或確診者同住家人均無法再憑「3+4」取得「個案接觸者居家個別隔離通知書」，因此不能再向衛福部申請3千元防疫補償金，也無法向保險公司申請隔離理賠。不過若於11月7日前被匡列居隔者，結束隔離的2年內都可依規定申請。
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