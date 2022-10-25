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全台大解封迎接正常生活！ 防疫新制再鬆綁 只剩一類人要隔離

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣11月7日起鬆綁四大防疫措施，屆時不再強制公共場域測量體溫。圖為兩廳院入口測量體溫情況。(記者曾原信／攝影)
台灣11月7日起鬆綁四大防疫措施，屆時不再強制公共場域測量體溫。圖為兩廳院入口測量體溫情況。(記者曾原信／攝影)

國內新冠肺炎疫情脫離高原期，連五天新個案低於四萬例，24日更降到三萬例以下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布11月7日起實施四大鬆綁措施，讓民眾的生活逐漸回歸正常。

一、確診者也改為「7+0」

解除確診者隔離措施由「7+7」七天隔離、後七天自主健康管理，改成「7+0」，隔離滿七天只要快篩檢驗陰性就可提前解除自主健康管理。

二、3+4居家隔離改為「0+7自主防疫」

居家隔離「走入歷史」，只剩下確診者要隔離。11月7日起同住接觸者無論是否打滿3劑（疫苗追加劑），均採「0+7自主防疫」，意思是指，與確診者的最後接觸日為第0天，隔天為自主防疫第一天。另外，將提供接觸者四劑快篩試劑，於接觸匡列當天和有症狀時快篩。

至於自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，也禁止前往醫院探病、陪病，建議延後非急迫需求之醫療或檢查。

外出時只要持2日內快篩陰性結果就可出門。但外出、上班、上學期間皆要全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。如果是在外面的餐廳用餐，離開座位後應立即佩戴口罩。而指揮中心完全不會追蹤民眾是否有確實做到上述這些防疫規定，全由民眾自主管理。

三、取消三劑令及快篩限制

11月7日起民眾出入八大行業、健身房，或是參與宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊，都不再需要打滿3劑疫苗，甚至也不用出示快篩陰性證明。

四、營業、公共場所取消量體溫

11月7日起不再強制營業場所公共場域量體溫。王必勝解釋，移除的最主要原因是新冠肺炎現在用體溫監測效用不大，因為很多確診「不一定會發燒」，所以從強制性規範移除。

但各場所仍可依其營業或服務的需要，評估是否要量體溫，建議醫院、住宿型長照機構仍可實施量測。

校園防疫部分

無論是否完成疫苗追加劑均採「0+7自主防疫」。各級學校及幼兒園教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，免居家隔離，均實施0+7自主防疫措施。兒童課後照顧服務中心及短期補習班，比照辦理。

有症狀，不到校（班）上課、上班。

無症狀，持2日內快篩陰性結果，可到校（班）上課、上班。

各級學校及幼兒園、兒童課後照顧服務中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、社教館所及圖書館、競技及休閒運動場館業及游泳池等，視營業及防疫需求，自行決定體溫量測等健康監測方式。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／11/7起隔離鬆綁 同住家人免隔離、不強制量體溫

影／確診者隔離天數再縮短？ 王必勝：已請專家討論

防疫鬆綁 確診隔離11月7日起7+0

校園防疫再放寬 接觸者11月7日起均採0+7自主防疫

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