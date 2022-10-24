黃光芹質疑高端EUA時序 柯文哲:就是護航 違反醫學倫理

高端疫苗爭議延燒，資深媒體人黃光芹透露，高端原先預計在2022年中完成二期臨床試驗，但去年5月衛福部食藥署突然下了一道「指引」要求高端照規範進行，打亂原本的期程。台北市長柯文哲今天受訪表示，「我們醫界出身的，高端那個我就講是護航，一開始是違反醫學常識、醫學知識，那個是違反醫學倫理。」

黃光芹在臉書指出，高端疫苗二期臨床試驗原本就預計在今年年中完成，但衛福部食藥署和專家委員會下了一道「指引」，打亂原定期程，質疑没有做完二期，即在去年6月通過緊急使用授權（EUA）的合理性，衛福部長薛瑞元今天則表示，「那個是一個誤會」，臨床試驗交了期中報告就可以申請EUA，不一定要結案。

柯文哲今天上午出席台北市代間學習基地揭牌典禮，典禮前受訪被問及高端議題，柯文哲說，這個衛福部自己要出來說明解釋，要不說這是假的，絕對沒有這種事，要出來說明。不過我們醫界出身的，高端那個我就講就是護航，一開始是違反醫學常識、醫學知識，那個是違反醫學倫理。

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