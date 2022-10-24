快訊

三峽氣爆案追凶！重傷住戶是討債集團成員 家中儲放大量鞭炮如同彈藥庫

遺體證據戳破凶嫌謊言！馬籍女大生「頸部骨頭裂痕」遭狠掐窒息亡 非枕頭悶死

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多數國家民意願支援台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端二期試驗遭食藥署趕鴨子上架？ 衛福部長：是誤會

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會。記者楊雅棠／攝影
薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會。記者楊雅棠／攝影

高端疫苗爭議持續延燒，資深媒體人黃光芹在日前透露，高端原先預計2022年中完成二期臨床試驗，但衛福部食藥署從中介入打亂原本期程。衛福部長薛瑞元受訪時表示，「這是誤會」，不一定要等臨床試驗統統結案，交了期中報告就可以申請EUA。至於EUA通過一年後的保護力報告，高端還未交齊。

黃光芹日前爆料，高端總經理陳燦堅坦承，2020年底開始二期臨床試驗，原本預計在2022年中完成；但是因為2021年5月，衛福部食藥署和專家委員會用e-mail突然下了一道「指引」，檔案中盡是表格，要求他們直接按照「規範」進行。這麼一來，不僅打亂他們原定的期程，也令他們感覺困擾。

薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「台灣疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規畫、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

針對黃光芹的爆料，他表示，臨床試驗交了期中報告就可以申請EUA，不一定要通通結案。高端的二期臨床試驗最近才結案，結案報告才出來。而臨床試驗報告依法不一定要公布。

另食藥署去年通過高端疫苗EUA審查，附帶條件為一年後需提供保護效力報告。目前高端初步資料遭退回後，限期補件至10月底。薛瑞元也表示，高端尚未交齊資料。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎改第4類傳染病？薛瑞元：仍需觀察

談COVID-19年底前改類可能 薛瑞元：未達標準

高端臨床試驗補件資料10月底到期 薛瑞元：尚未接獲資料

高端族可補打疫苗 薛瑞元：目前沒補助PCR規範

相關新聞

專家批11月初討論縮短隔離太慢 指揮中心下午2時說明

新一波BA.5新冠肺炎本土個案連四天低於四萬，指揮中心發言人莊人祥昨表示，若下降趨勢持續，最快下周將討論隔離天數縮短事宜...

高端二期試驗遭食藥署趕鴨子上架？ 衛福部長：是誤會

高端疫苗爭議持續延燒，資深媒體人黃光芹在日前透露，高端原先預計2022年中完成二期臨床試驗，但衛福部食藥署從中介入打亂原...

放寬確診者投票限制？李進勇：可出門就可投票

11月26日九合一選舉，確診者的投票權益，引發關注。中選會主委李進勇今天在立法院受訪表示，中選會完全配合中央流行疫情指揮...

莊人祥：病例數若續趨減 最快下周討論縮短隔離天數

昨新增三萬五三二二例本土個案，連四天低於四萬例，疫情可望在近期脫離高原期，指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數為廿六萬...

詹長權：與病毒共存 必須有目標

台灣邊境解封零加七上路已快半個月，台灣大學公共衛生教授詹長權接受本報專訪表示，政府的解封政策，並沒有看到與病毒共存的目標...

設備怎退場…防疫機台養蚊子 量體溫沒人檢查

隨解封腳步逼近後，民眾生活陸續恢復正常，北市府先前斥資六百多萬的「市場實聯分流管理資訊站」，如今有些市場收進倉庫養蚊子。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。