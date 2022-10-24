高端二期試驗遭食藥署趕鴨子上架？ 衛福部長：是誤會

高端疫苗爭議持續延燒，資深媒體人黃光芹在日前透露，高端原先預計2022年中完成二期臨床試驗，但衛福部食藥署從中介入打亂原本期程。衛福部長薛瑞元受訪時表示，「這是誤會」，不一定要等臨床試驗統統結案，交了期中報告就可以申請EUA。至於EUA通過一年後的保護力報告，高端還未交齊。

黃光芹日前爆料，高端總經理陳燦堅坦承，2020年底開始二期臨床試驗，原本預計在2022年中完成；但是因為2021年5月，衛福部食藥署和專家委員會用e-mail突然下了一道「指引」，檔案中盡是表格，要求他們直接按照「規範」進行。這麼一來，不僅打亂他們原定的期程，也令他們感覺困擾。

薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「台灣疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規畫、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

針對黃光芹的爆料，他表示，臨床試驗交了期中報告就可以申請EUA，不一定要通通結案。高端的二期臨床試驗最近才結案，結案報告才出來。而臨床試驗報告依法不一定要公布。

另食藥署去年通過高端疫苗EUA審查，附帶條件為一年後需提供保護效力報告。目前高端初步資料遭退回後，限期補件至10月底。薛瑞元也表示，高端尚未交齊資料。

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