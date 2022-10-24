專責病房、視訊診療 何時退場？

邊境鬆綁為「零加七」上路後，防疫計程車、防疫旅館退場，但BA.4、BA.5確診數每日仍有數萬例，醫院專責病房、視訊診療都無退場機制，讓基層醫護人員無所適從，甚至表示是「痛苦的階段」，哀嘆「與病毒共存我們真的準備好了嗎？」

「現在卡在一個很尷尬的處境，現在中央說要退場，但退場要退多快？」台北醫師職業工會發言人陳亮甫坦言，全國都沒人可以給出一個正確的答案，確診數量起起伏伏，專責病房就算沒有住滿也不能收治其他一般病患，但全面退場，就會出現一般病患隔壁床是確診者，有染疫的風險。

陳亮甫表示，這是一個痛苦的階段，但如今大選在即，大家都不敢做太冒進的事情，最可憐的還是站在第一線的醫護人員，因為中央沒有明確政策，病患不舒服只能往醫院擠，但急診室即時沒辦法給予全方位的治療。

基層醫療協會理事長、林應然小兒科診所院長林應然表示，目前仍會遇到長者不會操作視訊、訊號不良、聯繫不上病患、講話越講越大聲卻有聽沒有懂等情況，每次都要花費很多時間。

林應然表示，還有人來視訊看診卻認為不拿藥就不用付錢，但其實只要接受診療就應要付掛號費，只是網路作業很難追得到人，「唉，只能算了，不去跟他們計較這種掛號費」；另外，視訊診療增加基層診所人力負擔，沒有加薪卻要為了視訊診療加班。

林應然苦笑，若能真正解封，不需要視訊診療，讓一切恢復常態性，只是觀察BA.4、BA.5每日確診數萬例，恐怕還是有這個需求。

診所醫師黃啟嘉說，如果中央不把此病當成嚴重傳染病，確診者不用隔離，對於視訊診療退場開闊心態看待；反之指揮中心仍要求確診者隔離，若有其必要性的話，診所也願意繼續提供視訊診療的服務，個人採中立態度。

陳亮甫表示，視訊診療及專責病床到底要不要全面退場，目前指揮中心也沒有一個明確說法，只能邊看邊做邊觀察，醫院及醫護人員現階段也只能盡量做，「反正撐一天算一天」。

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