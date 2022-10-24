快訊

選戰倒數自估選情…綠「一喜一憂」 藍「至少平盤」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專責病房、視訊診療 何時退場？

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
邊境鬆綁為「零加七」上路後，醫院專責病房、視訊診療都無退場機制，讓基層醫護人員無所適從。圖／台北慈濟醫院提供
邊境鬆綁為「零加七」上路後，醫院專責病房、視訊診療都無退場機制，讓基層醫護人員無所適從。圖／台北慈濟醫院提供

邊境鬆綁為「零加七」上路後，防疫計程車防疫旅館退場，但BA.4、BA.5確診數每日仍有數萬例，醫院專責病房、視訊診療都無退場機制，讓基層醫護人員無所適從，甚至表示是「痛苦的階段」，哀嘆「與病毒共存我們真的準備好了嗎？」

「現在卡在一個很尷尬的處境，現在中央說要退場，但退場要退多快？」台北醫師職業工會發言人陳亮甫坦言，全國都沒人可以給出一個正確的答案，確診數量起起伏伏，專責病房就算沒有住滿也不能收治其他一般病患，但全面退場，就會出現一般病患隔壁床是確診者，有染疫的風險。

陳亮甫表示，這是一個痛苦的階段，但如今大選在即，大家都不敢做太冒進的事情，最可憐的還是站在第一線的醫護人員，因為中央沒有明確政策，病患不舒服只能往醫院擠，但急診室即時沒辦法給予全方位的治療。

基層醫療協會理事長、林應然小兒科診所院長林應然表示，目前仍會遇到長者不會操作視訊、訊號不良、聯繫不上病患、講話越講越大聲卻有聽沒有懂等情況，每次都要花費很多時間。

林應然表示，還有人來視訊看診卻認為不拿藥就不用付錢，但其實只要接受診療就應要付掛號費，只是網路作業很難追得到人，「唉，只能算了，不去跟他們計較這種掛號費」；另外，視訊診療增加基層診所人力負擔，沒有加薪卻要為了視訊診療加班。

林應然苦笑，若能真正解封，不需要視訊診療，讓一切恢復常態性，只是觀察BA.4、BA.5每日確診數萬例，恐怕還是有這個需求。

診所醫師黃啟嘉說，如果中央不把此病當成嚴重傳染病，確診者不用隔離，對於視訊診療退場開闊心態看待；反之指揮中心仍要求確診者隔離，若有其必要性的話，診所也願意繼續提供視訊診療的服務，個人採中立態度。

陳亮甫表示，視訊診療及專責病床到底要不要全面退場，目前指揮中心也沒有一個明確說法，只能邊看邊做邊觀察，醫院及醫護人員現階段也只能盡量做，「反正撐一天算一天」。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5 醫護人員 防疫計程車 傳染病 邊境鬆綁 防疫旅館

延伸閱讀

確診10天亡 4個月大男嬰染疫 二度送急診救不回

四大航空出招 搶解封商機

次世代疫苗開打首兩例死亡 皆為六旬長者「接種一日後死亡」

次世代疫苗開放年輕人接種 基層醫：為了出國接種踴躍

相關新聞

專責病房、視訊診療 何時退場？

邊境鬆綁為「零加七」上路後，防疫計程車、防疫旅館退場，但BA.4、BA.5確診數每日仍有數萬例，醫院專責病房、視訊診療都...

莊人祥：病例數若續趨減 最快下周討論縮短隔離天數

昨新增三萬五三二二例本土個案，連四天低於四萬例，疫情可望在近期脫離高原期，指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數為廿六萬...

詹長權：與病毒共存 必須有目標

台灣邊境解封零加七上路已快半個月，台灣大學公共衛生教授詹長權接受本報專訪表示，政府的解封政策，並沒有看到與病毒共存的目標...

設備怎退場…防疫機台養蚊子 量體溫沒人檢查

隨解封腳步逼近後，民眾生活陸續恢復正常，北市府先前斥資六百多萬的「市場實聯分流管理資訊站」，如今有些市場收進倉庫養蚊子。...

11月初才討論隔離解套 專家：太慢了

九合一選舉確診者不能投票引發熱議，指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數較前一周減少下降14.8%；若下降趨勢持續，最快...

高端疫苗被政治打壓？WHO不但沒阻撓 還給了不少利多

因為提交給衛福部的報告，可能資料不完整，高端疫苗有被撤銷緊急授權（EUA）的可能，遲遲拿不到國際認證，對高端疫苗的處境，形同雪上加霜。包括高端和部分高端疫苗的擁護者，將之歸咎於國際因素，甚至是政治打壓。 從已知的事實看，這樣的觀點站不住腳。就世界衛生組織（WHO）而言，不但沒有打壓高端，甚至給高端不少利多。團結疫苗試驗結果之所以遲遲未通過，也是疫情和疫苗供需問題，無關政治。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。