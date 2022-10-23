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談COVID-19年底前改類可能 薛瑞元：未達標準

中央社／ 台北23日電

COVID-19疫情出現微幅緩降，各界關注今年底前COVID-19從第五類傳染病降為第四類可能性，衛福部長薛瑞元今天表示，疫情發展未達改類標準，確診者投票原則是可以出門就能投票。

薛瑞元今天上午出席中醫師公會全聯會第12屆第1次會員代表大會致詞，會前接受媒體聯訪時表示，現階段不少民眾將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「降級」及「改類」概念混淆，「降級」是針對指揮中心，從現行一級開設降為二級或三級。

至於改變法定傳染病類別，則是「改類」，薛瑞元說，COVID-19從現行第五類改為第四類，需要看疫情發展趨勢，至於今年底前是否可能改類，今年剩下時間不長，雖然目前疫情有趨緩現象，但仍然維持單日3萬多例新增速度，還沒有達到改類標準，仍須繼續觀察。

第五類法定傳染病管制手段強制，是經中央主管機關認定傳染流行可能對國民健康造成影響，有依法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如伊波拉病毒感染等；第四類法定傳染病則是一般管制，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要已知傳染病或症候群，如流感等。

有媒體詢問，確診者投票規劃是否10月底公布，薛瑞元說，不管是衛福部還是指揮中心都是以疫情為考量，可考慮的是確診者隔離天數縮短，若是如此，中選會將做出因應，目前原則就是能夠出門就可以投票，但最終縮短為「3+4」或「0+7」，專家仍在討論中。

薛瑞元說，最終拍板決定是否讓確診者出門投票，這是中選會負責規劃，包含動線、現場空間區隔、選舉人名冊選舉公告等，現階段中選會的看法是上述規劃執行有技術上的困難度，還在積極找尋辦法克服。

新冠肺炎 COVID-19

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