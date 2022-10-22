苗縣+820例 人口占比確診率已逾3成

﻿苗栗縣今天新增820例，居家隔離人數目前達4468人，全縣今年迄今累計本土案例達16萬3106人，人口占比確診率達30.48%。

苗栗縣衛生局指出，疫情多變，防疫不鬆懈，隨著秋冬氣溫降低，呼吸道狀況變差，容易增加病毒感染風險，且許多民眾接種上一劑疫苗已間隔3至6個月以上，面對新變異株威脅，必須提高警覺，務必遵守各項防疫措施，以降低疾病傳播風險，完整接種疫苗可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險，盡早接種才能獲得保護力。

衛生局指出，目前各類疫苗供應充足，請符合資格民眾，儘速完成疫苗接種，以提升自我保護力，相關資訊可至苗栗縣政府衛生局官網查詢。

衛生局表示，縣長徐耀昌叮嚀鄉親新冠病毒持續變異，包括XBB、BF.7等新變異株來勢洶洶。為避免病毒侵襲，大家應速接種次世代疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，因為即使曾經染疫，仍可能二次感染，千萬不要因為目前感染患者多為輕症而輕忽。務必做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫工作，保護自己及家人共同守護社區健康。 ﻿苗栗縣今天新增820例，全縣今年迄今累計本土案例16萬3106人，人口占比確診率達30.48%。圖／苗栗縣政府提供

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