聽新聞
test
0:00 / 0:00
BA.5疫情北部下降明顯 放寬專責病房開設比例
新一波BA.5新冠肺炎疫情雖仍在高原期，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因近期確診情形有下降趨勢，尤其北部特別明顯，因此病床開設同意台北區、北區可酌減，從原先10至15%可酌減至8%至10％。
羅一鈞表示，目前全國病床專責病床的空床率為46%。因此目前500床以上的醫院醫院，可從10至15%酌減到8至12%，其中北區的桃竹苗縣市目前開設比例約10%，可酌減為8至10%，已滿足其他非新冠感染的收治醫療需求。
另針對國內疫苗接種情形，發言人莊人祥表示，次世代疫苗目前累計接種95萬4915人次，全國疫苗接種率第一劑為93.8％、第二劑為88.1％、追加劑第一劑（第三劑）73.7％、追加劑第二劑（第四劑）13.8％；其中65歲以上長者第四劑接種率為41.1％。至於六個月四歲幼兒疫苗接種率第一劑為42.1%、第二劑為13.9%
疫情快報
▪【疫情專題】10月20日新增本土39,763例、境外移入45例 確診死亡92例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言