BA.5疫情北部下降明顯 放寬專責病房開設比例

新一波BA.5新冠肺炎疫情雖仍在高原期，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因近期確診情形有下降趨勢，尤其北部特別明顯，因此病床開設同意台北區、北區可酌減，從原先10至15%可酌減至8%至10％。

羅一鈞表示，目前全國病床專責病床的空床率為46%。因此目前500床以上的醫院醫院，可從10至15%酌減到8至12%，其中北區的桃竹苗縣市目前開設比例約10%，可酌減為8至10%，已滿足其他非新冠感染的收治醫療需求。

另針對國內疫苗接種情形，發言人莊人祥表示，次世代疫苗目前累計接種95萬4915人次，全國疫苗接種率第一劑為93.8％、第二劑為88.1％、追加劑第一劑（第三劑）73.7％、追加劑第二劑（第四劑）13.8％；其中65歲以上長者第四劑接種率為41.1％。至於六個月四歲幼兒疫苗接種率第一劑為42.1%、第二劑為13.9% 本土病例分析。圖／指揮中心提供 醫療資源。圖／指揮中心提供

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