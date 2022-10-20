高端疫苗爭議 李秉穎：學術專業問題不應牽扯政治

高端疫苗爭議持續，台大醫師李秉穎今天說，疫苗、公衛、醫療衛生、防疫等不應該牽扯政治，要看學術專業問題；他認為未來應比較各疫苗在台灣產生的保護效力，提供數據讓民眾知道。

中央流行疫情指揮中心公布，自昨天起提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

有專家質疑補打等同宣告高端疫苗無效，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，高端是有效的疫苗，只是目前無法入境日本。

李秉穎指出，有些人一直攻擊不能去日本這件事情，形容不能去日本是倒霉族，有人打了mRNA疫苗致死，那不是更倒霉嗎？疫苗安全性還是很重要，蛋白疫苗到目前為止沒有看到特殊重大不良反應，是很好的疫苗。

不過，李秉穎也說，高端表示因為台灣不是世界衛生組織（WHO）成員，無法直接申請緊急使用清單（EUL） ，必須透過先取得其他國家緊急使用授權（EUA）方式，但為何僅向澳洲申請，如果要打開通路，應該跟所有友好國家遞送申請，這件事情有沒有做呢？

李秉穎重申，如果高端無效，台灣這麼多人打了早就爆出問題；這是一個專家的發言，衛福部食藥署在審查EUA時，是由幾十個專家進行，只能說這幾十個專家的意見跟這名專家不同。

他提到，這有點像2009年H1N1流感疫苗（國光疫苗），當時也被罵得很厲害，打完疫苗出事就說是國光疫苗問題，事後分析發現都是潛在疾病問題，跟疫苗沒有關係，國光疫苗品質很好，卻很多人拒打。

李秉穎強調，這對國產事業是負面影響，對台灣疫苗推廣完全沒有幫助，疫苗、公衛、醫療衛生、防疫不應該牽扯到政治，要看學術專業問題。

不只是高端，李秉穎指出，一開始所有疫苗都面臨相同問題，他曾問人為何不接種，對方告訴他「聽說打了會死人」，媒體不斷有負面報導，即使不斷澄清死亡案件沒有直接相關，講久了大家就會怕，這叫疫苗猶豫，全世界都有這狀況，但台灣很特別，還分黨派因素，政治不應牽扯到學術。

他認為需要本土數據，可以利用疫苗資料庫跟確診病例資料，比較各疫苗在台灣發揮的保護效果如何，把確實數據給民眾看。

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