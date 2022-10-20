整理包／想出國的高端族注意了！疫苗補打5大QA一次看 間隔時間、廠牌選擇有限制

日前日本宣布開放已接種國際認證疫苗的旅客入境自由行，但國產的高端疫苗卻不在適用範圍，導致當初施打高端疫苗的國人赴日還須多花3,500元做PCR。不過指揮中心指揮官王必勝昨天（19日）鬆口，表示即日起開放接種高端疫苗且有出國需求的民眾公費補打。本文整理出補打時需注意的5點QA，供近日計畫出國的高端族參考。

Q1：誰可以補打？

接種高端疫苗且有出國需求的民眾，可依欲入境國家的查驗需求（包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等），在出具相關證明文件（如電子機票或就學/工作證明等）後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

指揮官王必勝表示，高端疫苗第一劑共接種100萬人次，三劑都打高端者約30多萬，因補打人數應落在30萬至100萬間，至於多少人要出國則無法估計，不過國內目前補打疫苗庫存量尚能因應，屆時若有缺乏會再採購。

Q2：補打劑次與間隔？

接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週（84天）。

另外，指揮中心提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」(https://dvc.mohw.gov.tw/)下載疫苗接種的數位證明，建議於完成接種後2天以上申請，供入境他國查驗使用。

指揮中心公告，符合接種條件者均可補打高端外的其他廠牌疫苗1-3劑。圖／指揮中心提供

Q3：有哪些廠牌可以選擇？

王必勝說明，高端族並非只能補打同為次蛋白疫苗的Novavax，國內目前擁有的3種廠牌、4款疫苗皆可選擇，包括BNT、莫德納、莫德納次世代及Novavax。

不過要注意的是，其他廠牌疫苗皆可混打，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為第3劑的追加劑使用。

Q4：打滿6劑是否有健康疑慮？

高端族原先的3劑再加上補打的3劑，一人最多會打到6劑，令許多民眾擔憂打太多疫苗是否會對身體造成負擔。

對此，王必勝強調， 6劑的準則並非隨便亂訂，而是比照先前美國拒絕非施打其建議疫苗者入境方式，當時就已開放補打，也經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員討論，如今只是擴大適用範圍。

Q5：未來還會繼續提供民眾施打高端嗎？

王必勝說，目前高端的國內緊急使用授權（EUA）還是有效的，因此還是會在國內提供的接種疫苗名單內。

至於未來他國是否有可能採納高端，王必勝表示仍會持續與日方交涉，但主要著眼於高端在WHO的團結試驗結果，以及WHO緊急使用清單（EUL）的申請，目前高端透過澳洲在協助EUL，都有追縱進度。

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