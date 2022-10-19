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高端接種者今起可補打他廠疫苗 基礎劑間隔28天、追加劑需隔84天

高端接種者赴日有望 今天起可補打其他廠牌疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝今天宣布，自今天起，曾接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打接種一至三劑其他經專案核准輸入的疫苗。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官王必勝今天宣布，自今天起，曾接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打接種一至三劑其他經專案核准輸入的疫苗。圖／指揮中心提供

日本近日開放接種國際認證疫苗旅客入境自由行，但國產的高端疫苗卻遲遲不在適用範圍。指揮中心指揮官王必勝今天宣布，自今天起，曾接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打接種一至三劑其他經專案核准輸入的疫苗。高端以外的廠牌若是打第一二劑當作是基礎劑、間隔四周；若打第三劑就視為追加劑，間隔12周。

王必勝表示，疫苗廠牌有各種組合，不是只能打同樣為次蛋白疫苗的Novavax，ｍRNA疫苗也可接種。民眾若有疑問可撥打1922專線，近期也會製作QA供民眾參考。

一、 接種條件：

接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

二、 接種劑次與間隔：

接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

指揮中心另提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」(https://dvc.mohw.gov.tw/)下載疫苗接種之數位證明(建議於完成接種後2天以上申請)，供入境他國查驗使用。

指揮中心再次呼籲，隨著邊境穩健開放，民眾逐步回歸常態生活，出國前先諮詢旅遊醫學門診，抵臺前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。入境後務必遵守各項防疫措施，自主防疫期間應配合COVID-19相關防疫指引所訂規範，於返國後如出現不適，則應儘速就醫，並於就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利醫師診斷。

新冠肺炎 COVID-19 高端疫苗 日本

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