高端赴日補打方案出爐？ 指揮中心下午2時記者會說明

衛福部長薛瑞元今在立法院受訪表示，接種高端疫苗赴日補打方案確定上路。今天是否會宣布相關方案，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明。

日本近日開放接種國際認證疫苗旅客入境自由行，但國產的高端疫苗卻不在適用範圍，施打高端疫苗民眾若要赴日，需持有出國前72小時PCR陰性證明，等於須要多花至少3500元，引發議論。

指揮中心發言人莊人祥昨透露，針對接種高端的民眾，正研議規畫「補打方案」，正在簽核中。

他表示，美國先前規定，若沒有施打美國認可的疫苗及劑次，民眾無法入境美國；因此之前我國針對此類民眾，提供加打其他疫苗。而像日本規定沒有施打三劑經WHO認可的疫苗，需出示自費PCR的事情，現在正在研擬是否可以加打其他疫苗。

莊人祥也表示，讓接種高端的民眾加打其他廠牌疫苗，屬於政策上的規定，無需經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的討論。不過因為還要加上考量之前曾接種的疫苗劑次和需要加打的部分，還在簽核中。

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