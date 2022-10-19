蘇揆打高端第4劑後確診 指揮中心：日本不認高端 研議補打方案
行政院長蘇貞昌昨天上午結束立法院總質詢後，返回辦公室因些微不適而快篩，結果陽性，確診新冠肺炎。
閣揆因病請假 憲政史上罕見
依現行防疫規定，確診者必須居家隔離至少七日，蘇貞昌昨天下午向立法院請假。閣揆因病請假，憲政史上罕見但並非首例，一九八四年時任閣揆孫運璿就曾因病請假，由副閣揆邱創煥代行報告施政方針並備詢。
蘇貞昌九月廿一日才接種高端疫苗作為第四劑，至今已滿十四天，按理應產生防護力，這讓外界質疑高端疫苗保護效果。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，施打追加劑重點在於減少重症或死亡而非預防感染，將繼續評估疫苗效益。
莊人祥表示，隨著新冠病毒變異，現已變異到Omicron，和疫苗當初研發使用的武漢病毒株不同，因此指揮中心評估疫苗效果，主要著重在是否能減少重症或死亡。
日本十月邊境鬆綁，國內一百多萬名接種高端疫苗的民眾需自費ＰＣＲ、出示陰性證明才可入境，莊人祥說，指揮中心正研議「補打方案」，規畫可加打其他疫苗，但無法保證可在十月底公布方案。
行政院發言人羅秉成表示，蘇揆症狀輕微，身體並無大礙，政務不會中斷，將持續以視訊或網路通訊方式聯繫辦理。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已與蘇揆通過電話，希望蘇稍事休息、為國保重，並祝福早日康復，繼續為台灣「衝衝衝」；蔡總統最近一次與蘇會面是在上周六的指揮中心，目前身體健康良好，醫療團隊也會密切掌握，請各界放心。
高端疫苗採購 監察院已調查
蘇貞昌昨天上午進立法院議場備詢前，測量體溫還很正常；不過，詢答過程中已可見到蘇不太舒服，不時摸額頭、低頭咳嗽。羅秉成表示，蘇揆除了有點畏寒，其他症狀輕微，身體無礙，醫生也有建議給藥。此外，行政院秘書長李孟諺昨一早即向立法院告假，羅秉成說，李孟諺是上周四確診，現在健康狀況良好。
昨天與蘇揆同台備詢官員不少，羅秉成說，列席的部會首長，包括他在內都已完成快篩。周四行政院會，原則上照常進行，以副院長沈榮津代理或視訊方式處理。
針對在野黨對高端疫苗的質疑，監察院昨表示已調查，包括疫苗採購數量判斷準據、資訊透明、採購及施打策略之規畫、與國際疫苗廠進行協議之時程及採購條件、制度及法令之周延性等。監院雖表示「目前加速比對相關資料」，但強調仍須依據事證，本於專業判斷，期毋枉毋縱。
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