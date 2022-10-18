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打高端赴日有解！指揮中心研議補打其他疫苗 莊人祥：近期有結果

聯合報／ 記者許政榆楊雅棠／台北即時報導
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

日本10月11日邊境鬆綁開放自由行，不過必須打滿三劑日本認可的疫苗，否則需出示PCR陰性證明，國產的高端疫苗目前不在日本認可的疫苗廠牌，若施打高端的民眾赴日本，得先自費3500元做PCR。指揮中心透露，目前正在研議規畫，讓施打高端的民眾，可加打其他疫苗。

前桃園市議員王浩宇上週在臉書稱，打高端民眾需要PCR才能去日本根本是假議題，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，王浩宇先生PO文後，也表示該消息需要查證，現在民眾要到日本若沒有接種三劑符合日本規定的疫苗，都需要出示PCR陰性證明，這樣的規定並沒有改變。

指揮中心發言人莊人祥表示，美國先前即規定，若沒有施打美國認可的疫苗及劑次，民眾無法入境美國，因此去年我國針對此類民眾，提供加打其他疫苗。而類似日本規定沒有施打三劑、或經WHO認可的疫苗，需出示自費PCR的規定，現在正在研擬是否可以加打其他疫苗。

讓施打高端民眾加打其他疫苗，是否需經過ACIP委員同意？莊人祥回應，施打高端的民眾加打其他廠牌疫苗，這屬於政策上的規定，目前確定往開放民眾加打的方向研議中，會修改類似先前提供美國民眾加打的方案，接種計畫還在簽核中。

至於高端民眾加打方案10月底是否有望出爐？莊人祥說，要看最後簽核結果，以及何時簽核完畢，希望近期會有結果，有結果會立刻對外說明。

前台北市副市長、台北市長參選人黃珊珊表示她發明防疫旅館，而前衛福部長、台北市長參選人陳時中批評她「嫖竊」，黃珊珊再回北市府從無到有首創防疫旅館，若陳時中不收回指控就「法院見」。

對此莊人祥回應，中央在2020年1月建置集中檢疫所，當時讓武漢包機入境民眾可居住，後來指揮中心希望各縣市政府落實這概念，當時無法在家居家檢疫的民眾也有地方住，所以就是請各縣市去規劃，這是防疫旅館由來。

新冠肺炎 COVID-19 高端疫苗 日本 PCR 莊人祥

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