打高端赴日有解！指揮中心研議補打其他疫苗 莊人祥：近期有結果

日本10月11日邊境鬆綁開放自由行，不過必須打滿三劑日本認可的疫苗，否則需出示PCR陰性證明，國產的高端疫苗目前不在日本認可的疫苗廠牌，若施打高端的民眾赴日本，得先自費3500元做PCR。指揮中心透露，目前正在研議規畫，讓施打高端的民眾，可加打其他疫苗。

前桃園市議員王浩宇上週在臉書稱，打高端民眾需要PCR才能去日本根本是假議題，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，王浩宇先生PO文後，也表示該消息需要查證，現在民眾要到日本若沒有接種三劑符合日本規定的疫苗，都需要出示PCR陰性證明，這樣的規定並沒有改變。

指揮中心發言人莊人祥表示，美國先前即規定，若沒有施打美國認可的疫苗及劑次，民眾無法入境美國，因此去年我國針對此類民眾，提供加打其他疫苗。而類似日本規定沒有施打三劑、或經WHO認可的疫苗，需出示自費PCR的規定，現在正在研擬是否可以加打其他疫苗。

讓施打高端民眾加打其他疫苗，是否需經過ACIP委員同意？莊人祥回應，施打高端的民眾加打其他廠牌疫苗，這屬於政策上的規定，目前確定往開放民眾加打的方向研議中，會修改類似先前提供美國民眾加打的方案，接種計畫還在簽核中。

至於高端民眾加打方案10月底是否有望出爐？莊人祥說，要看最後簽核結果，以及何時簽核完畢，希望近期會有結果，有結果會立刻對外說明。

前台北市副市長、台北市長參選人黃珊珊表示她發明防疫旅館，而前衛福部長、台北市長參選人陳時中批評她「嫖竊」，黃珊珊再回北市府從無到有首創防疫旅館，若陳時中不收回指控就「法院見」。

對此莊人祥回應，中央在2020年1月建置集中檢疫所，當時讓武漢包機入境民眾可居住，後來指揮中心希望各縣市政府落實這概念，當時無法在家居家檢疫的民眾也有地方住，所以就是請各縣市去規劃，這是防疫旅館由來。

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