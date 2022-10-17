邊境截獲全新變種 羅一鈞：次世代可擋

攔截2例BQ.1.1和1例XBB！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞17日表示，在本土病例方面，新增檢出40例BA.5。另外，針對疾管署未依照合約罰款高端，指揮中心王必勝澄清，罰款皆依契約規定處理，強調「沒有所謂護航的問題」，也要求高端補充國內外疫苗保護效益報告的資料。

邊境驚見全新變種

17日本土新增28806例確診個案，另增53例死亡，境外攔截2例BQ.1.1和1例XBB。針對攔截到的全新變種株，羅一鈞說，相關變異株都有包含傳播力增加、免疫逃脫與疫苗保護下降等特色。但他提醒，現在最新的次世代主要針對Omicron設計，對這些變異株仍有交叉保護效果，可降低併發重症與死亡風險。

此外，根據指揮中心公布的疫苗不良反應通報資料，有一名92歲女性於疫苗接種後10日死亡，為次世代疫苗接種至今的第五例死亡。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，個案先前曾接種四劑莫德納疫苗，於9月23日接種次世代疫苗後，於10月3日沒有呼吸而死亡，目前還在司法相驗中，「會協助家屬申請疫苗救濟」。

逐一回復高端爭議

審計部上週提出「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」指出，疫苗採購有5大缺失，包括高端過期交貨、但疾管署僅沒有依照合約祭出輕罰，且未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀等狀況。國民黨立院黨團17日也召開記者會，質疑時任防疫指揮官陳時中是在「護航高端」。

針對高端採購金額，指揮中心指揮官王必勝澄清，網傳「高端疫苗一劑一千多元」為不實訊息，直呼「不知道怎麼算來的」。對於高端逾期罰款，王必勝強調，一切依契約規定辦理，皆依契約規定完成罰款，「沒有所謂護航的問題」。

王必勝提到，高端疫苗於去年通過EUA，並要求1年內檢送國內外疫苗保護效益報告，目前已要求高端補充相關資料，待收到補件後繼續進行審核作業。此外，他也重申，疫苗採購公文「保存」及合約「保密」差異。保存年限指的是公文，將公文保存年限訂為30年，未滿30年不得銷毀，並非解密年限，

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