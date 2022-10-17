新增百例Omicron亞型變異株病例 BA.5仍為主流

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增100例Omicron亞型變異株確定病例，BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發布新聞稿指出，新增的Omicron亞型變異株確定病例包括國內41例本土個案（40例BA.5、1例BA.2）及59例境外移入（45例BA.5、1例BF.7、6例BA.2.75、4例BA.2、3例BA.4.6），BA.5仍是主流。

指揮中心指出，今天新增的40例BA.5本土個案，占上週所有已定序的41例約98%，為25名男性、15名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部21例、中部6例、南部12例、東部1例，確診日介於今年9月17日至10月6日。

指揮中心表示，境外移入的55例BA.4、BA.5、BF.7及BA.2.75個案，為32例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年9月25日至10月4日。其中檢出3例BA.4，有2例來自美國、1例來自英國；45例BA.5個案分別來自越南（7例）、德國（6例），瑞士及新加坡（各5例），荷蘭、美國及泰國（各4例），土耳其（3例），馬來西亞（2例），英國、阿拉伯聯合大公國、波蘭、韓國及義大利（各1例）。

另有1例BF.7來自美國；6例BA.2.75來自模里西斯及越南（各2例），巴布亞紐幾內亞及泰國（各1例）移入。

指揮中心根據世界衛生組織（WHO）今年10月12日公開的資料，BA.5變異株占比約為76.2%，BA.4變異株（含BA.4.6）占比約為7.0%，另BA.2變異株（含BA.2.75）占比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化的新型變異株BQ.1.1、BF.7等，於美、加及英國等部分國家占比增加。

另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等部分國家流行，其中英國當局表示BA.2.75.2、BF.7、BQ.X變異株較原始BA.5變異株具增長優勢。新加坡當局指出新加坡XBB變異株感染病例仍多屬輕症，需密切監測國際間病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因染疫造成的重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，獲得保護力。

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