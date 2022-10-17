入境人數仍有限額？ 王國材：會再放寬

「會往更開放的方向前進！」交通部長王國材17日赴立法院備詢時表示，已跨部會開會討論入境人數上限措施中，但疫情還在高原期，相關措施還要指揮中心商榷。有立委指出，台灣公車客運系統缺乏英文介面、有舉手才能攔車的習慣，對國際觀光客並不友善。觀光局長張錫聰承諾，會增加國際友善度。

往更開放前進

疫情解封，國內即將迎來各國觀光旅遊團，王國材表示，為了打造優質國旅環境，已在疫情期間引導觀光產業的轉型升級，包括旅行業、民宿業品質的優化精進，並積極布局國際旅客來台觀光，尤其曾辦理多次台日觀光論壇，致力實現2025年達到750萬人次的雙向交流。

民進黨立委李昆澤表示，隨著疫情趨緩，國境已經開放，更已試辦入境人數上限15萬人，未來是否會再研議開放？王國材表示，已經跟指揮官與行政院溝通過了，「會往更開放的方向前進」，但方案還在討論，由於國內的疫情還在高原期，相關狀況還要由指揮中心定奪。

國內觀光不友善

民進黨立委林俊憲指出，國境解封，交通部也要拚觀光，盼今年底來台旅遊人數能達到70萬人，但目前交通問題成為最大問題之一，觀光客抵台最常使用捷運、計程車與客運（公車），但客運的滿意度卻排名倒數第二，為何滿意度會那麼低？

林俊憲進一步指出，搭乘客運的「台灣好行」系統在網站上沒有英文版，造成外國觀光客根本不知道有客運的存在。另外，國際只有台灣需要舉手攔公車搭乘，出現外國旅客眼睜睜看著公車跑走，不知所措的狀況，並沒有考量到國際狀況。觀光局長張錫聰表示，過去「台灣好行」是為了強化國內旅遊，但未來會開始提升國際友善度。

北部災情頻傳

尼莎颱風與東北季風形成共伴效應，北台灣豪雨頻繁，宜蘭台7線更傳出坍塌意外。交通部長王國材表示，鐵路現在剩下平溪線不通，預計中午以前會通車，其他包括高鐵、台鐵都順暢；公路部分，最嚴重就是北橫，在台7線87.5K，還有台7甲0.5K處，因為兩端整個剛好把約有88部車子阻礙在中間，裡面共有254人。

李昆澤追問處置狀況？交通部公路總局陳文瑞表示，已經做變道的搶通，且所有的群眾都已經安置完成，目前被安置的民眾，已可經過其他道路離開。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦