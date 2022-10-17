二度染疫機會大！台大醫曝BF.7「2進化」 秋冬確診數恐飆升

新冠病毒再傳新型變異株BF.7，國內外均陸續驗出確診個案，台大醫院感染科主治醫師謝思民指出，雖然BF.7的患病症狀不會更加嚴重，但其具有更高的傳播力與免疫逃脫能力，即使確診過也可能二度染疫，加上當前正逐步解封，確診數字恐怕會於秋冬再度飆升。

謝思民在臉書專頁「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」發文說明，新冠病毒變異株BF.7是Omicron次變異株BA.5中的「次次變異株」BA.5.2.1.7，故簡稱為BF.7。

謝思民表示，BF.7在10月4日才首度於內蒙古驗出，後續蔓延至德國、法國、丹麥、英國和比利時等國，而台灣境內目前已驗出3例BF.7境外移入個案，分別來自荷蘭、法國和美國。美國CDC預測，BF.7的出現代表Omicron將繼續稱霸新冠世界一段時間。

謝思民指出，BF.7等成功演化的新變種更不怕疫苗（免疫逃脫），也更具傳播能力，就算曾經確診過或是接種過疫苗的人也可能二度染疫，加上各防疫措施逐步解禁，今年秋冬新冠感染人數恐怕還會大幅增加。

不過謝思民提醒民眾無須過度恐慌，新變種的病徵通常不會更加嚴重，且新冠病毒發生變異本就是演化常態，人類應學習如何與之長久並存。最後他呼籲大眾今年秋冬仍應儘量減少密集群聚，保持社交距離，及做好手部清潔。

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