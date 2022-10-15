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首例打AZ後「毛細血管滲漏」 台中男獲40萬救濟金

中央社／ 台北15日電
台中市一名60多歲男子施打AZ疫苗後發生毛細血管滲漏症候群。圖／聯合報系資料照片
台中市一名60多歲男子施打AZ疫苗後發生毛細血管滲漏症候群。圖／聯合報系資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，台中市一名60多歲男子施打AZ疫苗後發生毛細血管滲漏症候群，核予40萬元救濟金，為已審議案件中，首例毛細血管滲漏症候群個案。

根據衛生福利部疾病管制署最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第188次會議紀錄，共審議70案，6案核予救濟，包括3案接種AZ疫苗，分別核予2萬、2萬和40萬元；2案接種莫德納，各為1萬、5萬元；卡介苗1案，金額為5萬元。

這次救濟案中，台中市一名60多歲張姓男子接種AZ疫苗後出現不良反應，經醫師診斷為毛細血管滲漏症候群，VICP審議結果為「無法確定與接種疫苗關聯性」，依規定核予救濟金40萬元。

疾管署副署長莊人祥表示，此為目前已審議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗相關案件中，首例毛細血管滲漏症候群個案。

歐盟藥品管理局（EMA）去年6月增列罕見血液疾病「毛細血管滲漏症候群（CLS）」，為施打阿斯特捷利康（Astra Zeneca）COVID-19疫苗的副作用之一。

據醫學文獻指出，毛細血管滲漏症候群是一種突發、可逆性毛細血管病變，血漿迅速從血管滲透到組織間隙，引起迅速出現的全身性水腫、低蛋白血症、血壓降低，嚴重時會發生多器官功能衰竭，發作頻率和嚴重程度因人而異。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 台中市

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