連續150天沒休息 防疫人員：這段防疫路終於看到曙光

中央流行疫情指揮中心成立滿1000天，從對付未知的病毒到現在，疫苗問世、國門重啟，防疫人員一直站在第一線挺身面對。指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧說，他們協助制定政策，一切從無到有，疫情初期曾連續150天沒有休假，這段旅程終於在現在可以看見曙光。

指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧。圖／指揮中心提供

楊靖慧說，面對新興傳染病的策略，是由他們協助訂定，一切從無到有，一關關走到現在，為了防止境外個案進來台灣，制定了居家檢疫政策，透過民政、警政等系統，避免個案趴趴走，同時也建立了防疫旅館、防疫計程車等，台灣一路保持零感染直到去年年中才爆發疫情，這是非常不容易的事情。

楊靖慧說，防疫路上，面對最大挑戰是疫苗採購，與國外的採購視訊會議都是晚上進行，進行無數次協商，終於採購到疫苗，後續卻迎來的媒體對於疫苗的疑慮與爭議，指揮中心只能努力宣導疫苗效力，終於提高民眾接種意願，現在疫苗接種覆蓋率已經超過80%，這對他們而言是一項多重要的里程碑，這也表示台灣已經準備好開國門。「三年前的疾病防治組曾連續150天沒有休假，現在這段旅程終於看到曙光」。

疾病管制署北區管制中心科長張芳梓說，桃竹苗位於國門之境，疫情早期發生的群聚事件都與他們的轄區有關，他們就是在防疫的一級戰區，也是防疫搖滾區，無論是部桃、護理機構、防疫旅館、電子廠、西餐廳都與他們有關。

張芳梓說，這一路以來，每一個防疫的步驟都在與時間賽跑，同時疫情也考驗著人性，同時還得處理如潮水般的陳情電話，他們還得肩負與地方政府溝通的責任，這一路以來，有辛苦有心酸，但都發揮著幽默，含著淚與微笑，深吸一口氣繼續往前走。

疾病管制署北區管制中心護理師江筱璇表示，對抗疫情三年多來，新冠疫情多變，多變疫情具挑戰性，需要工作人員努力才有辦法面對詭譎疫情，因為往往需要在最短時間內應變，她說，許多防疫的方法，都是從各國經驗修正而來，像是如何協助滯留海外的國人等，她也說在這過程中學習到很多。

指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧（左）分享抗疫經驗，曾150天沒有休假，現在終於能看見疫情曙光。圖／指揮中心提供 疾病管制署北區管制中心護理師江筱璇（右一），守護國境之門，在這段期間學習許多。圖／指揮中心提供 疾病管制署北區管制中心科長張芳梓說，桃竹苗位於國門之境，他們就是在防疫的一級戰區。圖／指揮中心提供

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