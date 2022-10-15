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中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

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中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
莊人祥表示，今新增268例中重症，以及77例死亡案例，今中重症案例中，特殊重症為一名13歲長期臥床男性，發燒後嘔吐抽搐，被診斷肺炎合併呼吸窘迫，目前正插管接受治療中。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，今新增268例中重症，以及77例死亡案例，今中重症案例中，特殊重症為一名13歲長期臥床男性，發燒後嘔吐抽搐，被診斷肺炎合併呼吸窘迫，目前正插管接受治療中。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布最新疫情數字，疫情至今已累計704萬多名本土確診案例。指揮中心發言人莊人祥表示，今新增268例中重症，以及77例死亡案例，今中重症案例中，特殊重症為一名13歲長期臥床男性，發燒後嘔吐抽搐，被診斷肺炎合併呼吸窘迫，目前正插管接受治療中。

根據指揮中心統計，今年1到10月，中重症患者累計有3萬497名，其中1萬989人死亡。目前確診案例中輕症、無症狀患者仍占大宗，為99.57％。

莊人祥表示，在中重症案例中，有一例特殊重症個案，是一名13歲青少年，因為有神經系統疾病，長期臥床，曾打過兩劑疫苗，10月5日因發燒、嘔吐、抽搐，赴急診就醫，檢查出左側肺炎、血氧過低，診斷為肺炎合併呼吸窘迫，目前正插管，使用瑞德西偉。

莊人祥表示，青少年重症累計有20例，分別為心肌炎1例，肺炎11例，MIS-C5例、共病3例，6人死亡；兒童重症有247例，其中腦炎33例，肺炎27例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、車禍意外9例、MIS-C159例、共病4例、36人死亡。

新冠疫苗接種，昨天6個月大到4歲接種莫德納或BNT疫苗，總計有4303人，該年齡層第一劑施打人數為1663人、覆蓋率為41.6％；第二劑施打人數為2640人，覆蓋率為12.9％。莫德納次世代昨有6萬363人接種。

莊人祥表示，昨天全部疫苗接種人數為8萬0614人，第一劑覆蓋率為93.8、第二劑覆蓋率為88％、第三劑覆蓋率73.6％、第四劑覆蓋率12.9％，65歲以上長者疫苗覆蓋率為40.6％。

今新增268例中重症，以及77例死亡案例。圖／指揮中心提供
今新增268例中重症，以及77例死亡案例。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
今新增268例中重症，以及77例死亡案例。圖／指揮中心提供
今新增268例中重症，以及77例死亡案例。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

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