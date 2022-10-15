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邊境解封準備好了？ 藍批政府應補償打高端民眾、開放小三通
國民黨今舉行「邊境解封 台灣真的準備好了嗎？」記者會，國民黨副發言人郭音蘭表示，面對邊境解封，打高端民眾到日本還要自費做PCR，政府未負起監督高端責任，另方面小三通仍未開放，質疑邊境解封的配套準備未完成，要求政府不僅要說明高端黑幕、提出高端民眾補償方案，也要立即開放小三通。
國民黨台北市議員參選人林杏兒也點名民進黨台北市長參選人、衛福部前部長陳時中表示，陳時中日前被問到高端議題以「已離開衛福部」說法回應，又稱「後悔當防疫指揮官」，根本是對高端決策卸責。
林杏兒說，疫苗政策封存，打高端百姓最可憐，陳時中不僅是護航高端打手，現在還擺出傲慢態度，呼籲台北市民對於陳時中要想清楚。將來「會不會也後悔選台北市長？」
郭音蘭則說，國民黨要求陳時中確實扛起責任，對於高端問題講清楚說明白，政府也應對於打高端的民眾提出救濟方案，另外，小三通斷航三年，造成台胞台商回台返鄉困難，現在機票價格都在三到四倍以上，航點又少，要求政府應基於人道考量，立即開放小三通。
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