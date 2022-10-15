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高端逾期交貨 專家：政府不只疏失 更是放縱

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元林縉明林海蔡晉宇／台北報導
衛福部長薛瑞元昨天在立法院備詢，對於高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，他首度表示行政上有疏漏。記者余承翰／攝影
衛福部長薛瑞元昨天在立法院備詢，對於高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，他首度表示行政上有疏漏。記者余承翰／攝影

審計部公布一一○年度決算審核，列出高端疫苗採購五大缺失，其中高端疫苗多次逾期交貨超過卅天以上，衛福部未依合約加計違約金。衛福部長薛瑞元昨說明，因行政疏漏未加計違約金，但後續已加重處罰。

行政院長蘇貞昌昨表示，相關規定、契約約定如果有違反，自然就依約而行，該罰就要罰。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，高端疫苗於三月交貨完畢後，就已經開罰，絕無護航一事。薛瑞元則稱，護航的說法「很好玩、很好笑，什麼叫護航高端」？

高端昨回應表示，疫苗依合約規定完成交貨、繳納延遲交貨罰金，所有罰金款項已於今年三月全數扣罰完成，並無應罰而未罰情事。

根據合約，高端疫苗應依時程分批交貨新冠疫苗五百萬劑，若逾期則按日計罰，每天罰百分之○點二；逾期卅天者，再加重計罰百分之二罰金。薛瑞元近期多次說明，但昨首度坦承因行政疏漏，未依照合約加計高端逾期卅天的違約金，但後續已加重處罰。

據曾採購疫苗的專家指出，疫苗採購合約一定列舉逾期違約規定，違約條件以雙方合意為優先，有些違約條件不是「以天計罰」，而是以月或周計罰。逾期交貨對疫苗採購影響嚴重，因行政疏漏忘記加重計罰，「有些誇張」，以流感疫苗為例，流感季為十月到隔年二月，疫苗通常十月開打，疫苗逾期交貨將影響國人保護力。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，過去政府採購國光疫苗研發的新型流感疫苗，嚴格規定十一月前交貨，十月卅一日前完成點收，否則開罰，國光也成功研發流感疫苗，順利開打。如果政府對於高端也是嚴格要求，相信能大幅提升高端的品質，但政府卻不斷容忍，連罰金都忘了，這不只是疏失，更是放縱。

高端疫苗採購價至今成謎，外界透過高端財報推測單劑價格約七二三元，與先前外界傳出的單劑一千多元有價差。王必勝表示，依合約無法公布採購價，但外傳所有價格都是「錯誤推算」，傳出百元價差更是惡意誤導、混淆視聽。高端疫苗最快解密價格的時間，為今年三月完成交貨後的五年，即二○二七年三月之後可公布價格。

新冠肺炎 COVID-19 高端疫苗 衛福部

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