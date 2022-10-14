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周玉蔻說打高端變「倒楣族」 黃珊珊：決策者有一定責任
高端疫苗未受日本政府認可，媒體人周玉蔻昨天說自己打高端變成「倒楣族」。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，支持國家發展國產疫苗，但中央對高端揠苗助長，打高端者權益受損，不管如何，做決策的人還是有一定責任。
周玉蔻昨天說高端害她變成「倒楣族」，呼籲高端不能繼續躲在政府後面數鈔票。衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎接受專訪時也說，高端應主動出來向國人說明，更積極向日本溝通、補件。
黃珊珊今天到萬華廣照宮參拜，接受媒體訪問時表示，當時打高端者很多人現在都有困擾，指揮官不管如何，當時做的一些決定，現在產生這樣的結果，就像他當時說的「責任來我就扛」，現在看起來「我負責」這件事對他來說是很奢侈的事情，甚至把責任推的一乾二淨，這件事台灣打高端者應該都不能接受。
周玉蔻說打高端變倒楣族，黃珊珊說，當然支持自己國家發展國產疫苗，但去年到現在大家有很多意見的時候，中央在作業上揠苗助長，過於粗糙，讓打高端的人權益受損，不管如何做決策的人還是有一定的責任。
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