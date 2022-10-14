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邊境解封新變異株「BF.7」也殺到？感染症狀、應對方式一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
昨天重啟國門，邊境檢疫鬆綁，不少旅客排隊領取快篩。記者黃仲明／攝影
昨天重啟國門，邊境檢疫鬆綁，不少旅客排隊領取快篩。記者黃仲明／攝影

隨著邊境解封，觀光產業準備迎接睽違兩年多的國際旅客，卻也讓許多人擔心目前新發現的Omicron變異株「BF.7」會隨之侵入台灣。究竟BF.7和之前的變異株有何不同？我們又該如何應對？

BF.7是什麼，從哪裡來的？

病毒學家表示，BF.7為近月在中國首次驗出的Omicron變異株，隨後也在世界各地現蹤。由於是從目前主流的BA.5衍生而來，兩者序列接近，都有免疫逃脫能力強的特點。但BF.7的S蛋白結構有變化，可能會改變抗原性，確診者可能再次感染。

BF.7的疫情現況如何？會是下一個主流變異株嗎？

目前全世界主流病毒株仍是BA.5，但BF.7的流行率正逐漸上升中，在中國、美國、歐洲的病例數都越來越多，但由於目前還有其他活躍變異株BA.2.75、BA.4.6，仍未能斷定之後可能流行的病毒株。

BF.7有什麼症狀

BF.7的症狀與其他Omicron變異株症狀類似，包括喉嚨痛、疲勞、咳嗽、流鼻水、頭痛等，目前沒有證據會造成更高的傳染力或重症機會。

我們該如何應對

邊境開放是否會造成BF.7加速入侵？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前任何可能性都無法排除，但也沒有專家能預估準確預估12月或明年1月會流行什麼變異株。

衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎則表示，目前0+7上路，BF.7將比過去更快侵台，民眾千萬不要等BA.5次世代疫苗，到時候主流株又變BF.7，永遠等不到。呼籲大眾儘快接種疫苗。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民也說，現在可以打BA.1雙價次世代疫苗就趕快打，也不需要等待BA.5雙價疫苗，因為沒有人知道BF.7的抗體親和力到底是跟BA.1比較接近，還是跟BA.5比較接近。

新冠肺炎 COVID-19

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剛邊境解封…國外再冒新變異株 專家籲國人積極做這事

BF.7將成全球主流病毒？ 羅一鈞：任何可能性都無法排除

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