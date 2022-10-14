護航？高端疫苗多次延交貨 衛福部遲不罰

審計部報告指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航，指揮官王必勝昨稱要等貨交齊才能統計違約部分，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中說他已離開衛福部，藍白都批評，陳時中過去不是常講公開透明、負責？

陳時中昨接受電視節目訪問時首度表示，若時間拉回兩年前，「我不會接防疫指揮官」。

審計部送交立法院的報告，列出高端疫苗五大缺失，包括未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨逾卅天，衛福部卻不罰違約金；疫苗採購不透明公開，還以「密件」封存疫苗採購合約卅年。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨表示，審計部報告出來後，證實陳時中就是謊話連篇，「還有臉說公開透明這四個字嗎？」

蔣萬安說，審計部報告直接指出高端多次延遲交貨超過卅天，衛福部不罰違約金，這不是護航什麼是護航？甚至聯亞沒取得許可，衛福部就先給七點五億，後續也沒有追償行動。人民在疫情最嚴重時，給予衛福部最大的授權，「不是讓你去胡作非為」。

陳時中昨表示，他已離開衛福部，行政事情以衛福部說明為主。無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，陳時中不是最愛講「我負責」？所以他做的事情不負責了嗎？

逾百萬國人接種高端疫苗，因日本不承認高端，國人赴日出遊需自費ＰＣＲ檢測，過去力挺高端的名嘴周玉蔻昨表示，高端害自己變成「倒楣族」，要求高端不能繼續躲在政府後面數鈔票。衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎也指，高端應主動對外說明，積極向日本溝通、補件。

高端疫苗若月底沒有補件完成，將廢止EUA，柯文哲昨被問到高端這兩年是否賺飽飽時指出，高端賺錢不是產品，而是股票。柯嘆氣表示，絕對權力使人絕對腐化，「現在的民進黨，真的是我廿年前認識的民進黨嗎？」

王必勝表示，審計部今年一月提出意見，指揮中心三月廿四日開罰，因三月是最後一次交貨驗收，等貨交齊才能統計違約部分，「並非審計部查帳才罰，是作業程序的問題。」

如依違約金一八二六萬餘元推算，高端每劑要價一○二八元，高於其他疫苗，價格不菲。對此，王必勝只說，不清楚怎麼推算而來的價格，這跟實際金額差距很遠。

高端昨發聲明，強調會配合台日政府協商，希望盡快提供旅客更便利赴日旅遊方式。但強調高端新冠疫苗是台灣認可的ＥＵＡ疫苗，日本入境檢疫要求不屬於廠商主動向日本政府藥監單位提出申請事項。

日本承認的疫苗均為ＷＨＯ認可疫苗，高端表示，台灣並非ＷＨＯ成員國，高端疫苗無法於取得台灣認證後直接申請ＷＨＯ認證，要經第三國協助才得以提出申請，目前也向澳洲藥監單位提出申請緊急使用許可。王必勝也附和說，高端尚未通過ＷＨＯ試驗，因台灣不是ＷＨＯ會員國。

商品推薦