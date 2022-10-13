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直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

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本土+5萬3356例、65境外、29死 今年1月以來確診破700萬

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
莊人祥表示，本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供

邊境開放首日，本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。另境外65例，死亡29人。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周四相比增加，上升14.9％，但因為前面有三天連假，今天的數字和上周三比較像，但還要觀察。另境外移入新增65例、死亡29例。

今日新增5萬3356例本土病例，為2萬4286例男性、2萬9058例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,303例)，台中市(6,775例)，桃園市(5,729例)，高雄市(5,643例)，台北市(5,547例)，台南市(4,235例)，彰化縣(2,585例)，屏東縣(1,776例)，新竹縣(1,426例)，雲林縣(1,314例)，苗栗縣(1,196例)，新竹市(1,171例)，宜蘭縣(1,122例)，嘉義縣(935例)，基隆市(835例)，南投縣(745例)，花蓮縣(666例)，嘉義市(587例)，台東縣(407例)，金門縣(182例)，澎湖縣(158例)，連江縣(19例)。

今日新增29例本土病例死亡個案，為21例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、18例未接種三劑以疫苗。確診日介於今年9月4日至10月10日，死亡日期介於10月3日至10月10日。

今日新增65例境外移入個案中，為31例男性、34例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自馬來西亞(3例)，新加坡、英國及韓國(各2例)，印度、葡萄牙、泰國及德國(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年9月12日至10月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計705萬0750例確診，分別為3萬5,627例境外移入、701萬5,069例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1686例COVID-19死亡病例，其中11,670例本土，個案居住縣市分布為新北市2,410例、台北市1,304例、台中市1,190例、高雄市1,081例、桃園市897例、台南市879例、彰化縣663例、屏東縣470例、雲林縣364例、南投縣361例、苗栗縣315例、嘉義縣286例、基隆市259例、宜蘭縣254例、花蓮縣204例、新竹縣及嘉義市各190例、台東縣161例、新竹市133例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
本土新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高，今年以來病例數也破700萬。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

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