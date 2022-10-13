國門今天開放首日 指揮中心下午2時記者會
新冠肺炎疫情以來，長達9百多天的邊境管制今解封，今天凌晨零時起實施「0+7」新制，入境者免居家檢疫。針對首日入境及疫情狀況，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝親自說明國內疫情。
但在國門開放同時，國產高端疫苗仍未獲日本認證，接種高端疫苗的國人想要赴日需持PCR檢驗陰性報告，始能入境。
衛福部預防接種諮詢委員會（ACIＰ）召集人李秉穎今天上午接受《新聞放鞭炮》廣播節目專訪時表示，高端應主動出來向國人說明，更積極向日本溝通、補件，且「政府應該要扶植國家企業，但也應該要監督它」。
除未獲日本認證外，高端疫苗也陷EUA爭議。根據去年EUA核准生產條件之一，高端一年內須檢送國內外執行疫苗保護效力報。目前高端7月底已送交資料，但經專家委員會議討論後認為，資料、數據仍有不足，8月下旬已要求再行補正資料，離期限10月底還有一段時間，食藥署目前仍未收到資料。
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