立委籲解封口罩 薛瑞元：口罩能防流感
「戴口罩能預防流感！」衛福部長薛瑞元12日赴立法院備詢，立委關心口罩解封進度。薛瑞元回應說，「口罩政策目前不會解除」，民眾戴著口罩對流感也有保護效果。有立委追問疫情流感化的依據，薛瑞元則回應說，預估確診數每天降到1萬左右，才是谷底。
確診比例冠全球
民進黨立委賴惠員表示，13日邊境即將解封，但國內新冠疫情仍處於高峰，每天超過4萬人確診，每十萬人就有189人確診，數據為全世界最高，請問數據是否正確？薛瑞元回應說，「數字是正確的」，但解讀必須非常謹慎，因為台灣疫情比國際晚3、4個月，許多國家已歷經高峰，這樣的比較對台灣並不公平。
賴惠員繼續追問，公衛學者曾呼籲，政府應採行「口罩自主」政策，取消口罩禁令，請問口罩防疫措施是否會取消？薛瑞元表示，目前口罩政策還不會解除，尤其馬上就是流感流行期，戴口罩還是對身體有保護效果，強調「口罩的解封主要看疫情的變化」。
確診數降至1萬
民進黨立委蘇巧慧詢問解封後續的防疫進度。對此，薛瑞元表示，國境解封會繼續進行，因目前境外移入確診比例和個案數都是相對偏低；至於國內目前處在高原期，但重症沒有增加，如疫苗、藥物的醫療量能還夠，綜合判斷來看，目前在等待的就是確診數往下走的時機。
蘇巧慧說，外界都在等待新冠疫情流感化，相關的口罩等防疫措施也可以取消，但如果新冠疫情如果要流感化，需要具備甚麼要條件？薛瑞元指出，疫情看起來致死率和重症率都沒有改變，且還是偏低，預估確診數每天降到1萬左右，就可以確定是往下走的趨勢，屆時確診數會達到谷底，再要降就難了。
蘇巧慧指出，只要民眾有防疫的自主概念，且社會醫療量能完備，就可以來考慮讓新冠肺炎流感化。
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