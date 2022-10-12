王必勝：新增5.2萬例本土個案 連3天低於上週同期

疫情指揮中心指揮官王必勝表示，今天新增5.2萬例COVID-19本土個案，並未超過目前這一波BA.5疫情高峰的5.4萬例，也是連續3天個案數少於上週同期。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，明天起「0+7」入境新制上路，入境免居家檢疫，改採7天自主防疫，無症狀者有2天內快篩陰性證明即可外出上班、上課，但外界擔憂開放國境可能造成下一波疫情高峰。

王必勝上午出席「醫路守護 讓寶貝健康出生」記者會，會後接受媒體聯訪時透露，國內疫情持續在高原期，疫情趨勢與8月底模組推估相符，國內疫情數據仍介於當初的高、低推估間，再加上國外並未出現具有威脅性的新型變異株，境外感染比率與國內本土染疫率相比，境外明顯低於國內，因此「0+7」新制依然會如期執行。

中秋連假影響COVID-19本土疫情高原期至今，正逢雙十國慶連假，各界擔憂疫情恐怕再升溫，指揮中心預判國慶影響不大於中秋，是否達新高峰或出現反轉，預計今天及明天的單日新增個案數可以反應出國慶連假3天影響多大。

王必勝上午也提前透露今天本土個案數，他說，今天新增本土個案約為5.2萬例，少於10月5日新增個案數的5.4萬多例，今天個案數並未超過當天出現的這一波BA.5疫情高峰數據。截至今天，國內連續3天個案數都比上週同期下降，暫無看到上升趨勢，希望疫情能持續下降。

另外，莫德納次世代雙價疫苗從9月24日開打，指揮中心昨天公布疫苗接種後不良事件通報，出現首2例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案，皆為60歲以上長者，施打後1天過世，因果關係待釐清。王必勝說，國際間多少會出現類似疫苗不良事件，將持續關注，強調疫苗安全性，呼籲民眾踴躍接種。

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