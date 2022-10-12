醫師：公共場合還堅持這一防疫動作「在浪費電池吧」

入境0+7等新制將上路，北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇，今(12)日在臉書PO文質疑現行兩大防疫規定「不實際」，呼籲政府能修改在安寧病房的防疫規定，並針對現行新冠病毒的症狀，改變在公共場合仍需量體溫的政策。

姜冠宇PO文表示：「其實我有疑問，都要開放了，病房病人進入安寧了，還要維持限制陪病、停止探病嗎？體溫還要在職場、餐廳、健身房量嗎？各位到現在有聽過哪一個可疑案例，是用體溫抓到的？都在浪費電池吧？」

姜冠宇表示，最近在安寧病房有深刻體驗，遇到一群從南部上來的家屬來看快走掉的病人，「我還擋他們，是要我被告嗎？有陰性證明，規定全程家屬戴口罩比較實際吧？」認為對於「已經在撐」的病患，探視的防疫規定是否能再鬆綁，以更合情合理。

姜冠宇也認為，因為現今流行的新冠病毒，「發燒根本不是病程初期主要的症狀，就算進入發燒，活動力都降低根本不會想外出」，公共場合若仍以發燒與否作為判斷確診的指標，可能失去掌握疫情的意義，他建議在公共場合可以不用再量體溫。

該文一出，有不少人附和，認為確診與否應該是就地快篩比較有效，「量額溫一點也不準啊」、「真的認為大家要懂得停止做無效的事」、「真的只會增加基層的loading，還不如做點有意義的事」。

還有家長反映，現在學校規定每天都要在聯絡簿上寫體溫，每週還要繳交防疫檢核表，包括做到吃飯前洗手打勾、擦桌子打勾、漂白水消毒打勾。「要老師一個月交一張，體溫幾度，進班有沒有洗手，一堆很沒意義的文書工作」、「根本無效作為」。

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