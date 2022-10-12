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新冠疫情何時往下？ 薛瑞元首表態：單日病例一萬以下

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元首度指出，單日確診病例數降至一萬左右或以下，即確認疫情往下走的趨勢，並落在谷底。記者沈能元／攝影
薛瑞元首度指出，單日確診病例數降至一萬左右或以下，即確認疫情往下走的趨勢，並落在谷底。記者沈能元／攝影

國內新冠疫情仍在高原期，明天將正式開放邊境管制為「0+7」，面對防疫的最後一哩路，衛福部長薛瑞元表示，國境解封會持續進行，主因是境外確診比例及病例數均偏低，而國內疫情重症病例數尚未增加，且醫療量能足夠，將等待疫情出現真正往下的趨勢。至於新冠疫情何時流感化及往下趨勢？薛瑞元首度指出，當每日確診病例數降至一萬左右或以下，可見疫情開始往下走，並落在谷底。

薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「疫情期間秋冬流感流行之防疫因應作為與疫苗接種規劃」專案報告及備詢。

立委蘇巧慧質詢指出，新冠疫情何時進入流感化？薛瑞元說，新冠疫情流感化，當然世界衛生組織（WHO）有其標準，但時間可能比較久，而就國內疫情看起來，其致死率、重症率偏低沒有改變，若當疫情往下走，保守估計每日確診病例數降至一萬左右或以下，即是疫情往下走的趨勢確定，並落在谷底，此時要再往下走，就比較難了。

薛瑞元說，現有的新冠病毒抗病毒藥物、新冠疫苗都足夠，專責病床及分專責病床的數量病床數量也會持續監測，確保醫療量能。

新冠肺炎 COVID-19

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