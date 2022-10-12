新冠肺炎確診病例數今達6萬例？ 衛福部長薛瑞元這樣說
國慶連假過後，新冠肺炎確診病例數今上看6萬例？衛福部長薛瑞元表示，「應該沒有」，但今天有可能是疫情變化的關鍵，但疫情關鍵日也沒有一定是那一天，還必須是疫情趨勢。
另有醫師認為，今年年底的疫情將十分混亂，包括呼吸道疾病及新冠疫情捲土重來，民眾應保持緊張的感覺。對此，薛瑞元說，「保持適度的緊張是需要的」，因秋冬季節有許多不同的呼吸道病毒，讓民眾受到感染，因此還是要保持一定的緊張度。
國內昨開放18至49歲接種次世代疫苗，目前疫苗採購進度為何？以及有兩人施打次世代疫苗後過世？薛瑞元說，現有的次世代疫苗數量足夠，每天約最高約施打12萬劑疫苗，但仍會持續關注施打狀況。
疫情快報
▪【疫情專題】10月11日新增本土41,364例、境外移入74例 確診死亡36例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言