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新冠肺炎確診病例數今達6萬例？ 衛福部長薛瑞元這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國慶連假後新冠疫情反轉，確診病例數今上看6萬例？衛福部長薛瑞元表示「應該沒有」。資料照。記者曾學仁／攝影
國慶連假後新冠疫情反轉，確診病例數今上看6萬例？衛福部長薛瑞元表示「應該沒有」。資料照。記者曾學仁／攝影

國慶連假過後，新冠肺炎確診病例數今上看6萬例？衛福部長薛瑞元表示，「應該沒有」，但今天有可能是疫情變化的關鍵，但疫情關鍵日也沒有一定是那一天，還必須是疫情趨勢。

另有醫師認為，今年年底的疫情將十分混亂，包括呼吸道疾病及新冠疫情捲土重來，民眾應保持緊張的感覺。對此，薛瑞元說，「保持適度的緊張是需要的」，因秋冬季節有許多不同的呼吸道病毒，讓民眾受到感染，因此還是要保持一定的緊張度。

國內昨開放18至49歲接種次世代疫苗，目前疫苗採購進度為何？以及有兩人施打次世代疫苗後過世？薛瑞元說，現有的次世代疫苗數量足夠，每天約最高約施打12萬劑疫苗，但仍會持續關注施打狀況。

新冠肺炎 COVID-19

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