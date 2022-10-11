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次世代疫苗累計約45萬人接種 指揮中心：視情況加購

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝表示，次世代疫苗接種人數尚未出爐，施打狀況要看明後天的資料，視情況是否踴躍再決定要不要加購疫苗。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官王必勝表示，次世代疫苗接種人數尚未出爐，施打狀況要看明後天的資料，視情況是否踴躍再決定要不要加購疫苗。圖／指揮中心提供

次世代疫苗今起開放18歲以上民眾作為追加劑接種，指揮中心指揮官王必勝表示，接種人數尚未出爐，施打狀況要看明後天的資料，視情況是否踴躍再決定要不要加購疫苗。

根據指揮中心統計，莫德納次世代疫苗自9月24日開打以來，共接種44.9萬人。目前全國疫苗接種率第一劑為93.7％、第二劑88％、第一次追加劑（第三劑）73.5％、第二次追加劑（第四劑）11.9％，其中65歲以上第四劑接種率為40.2%。另六個月到四歲接種率第一劑為40.8%、11.9％。

王必勝表示，次世代疫苗還有255萬劑存量，還要看明後天開放18歲以上民眾接種後的狀況，蒐集資料後再決定是否加購。

另針對18至49歲民眾除了接種次世代疫苗作為第四劑外，指揮中心是否開放其他疫苗。發言人莊人祥表示，正在蒐集各國資料，今天彙整後再送ACIP委員決定。

至於日本仍未承認高端疫苗，王必勝表示，還在持續接洽，外交部很積極透過各種管道與日本交涉，期待日方有相關回應。

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