本土+4萬1364例 較上周二降16.5% 指揮中心：謹慎觀察
新冠肺炎疫情持續，但昨終於下降。今天國內新增4萬1364例本土個案、74例境外移入個案，另新增36例死亡個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病例比上周二少16.5%，但指揮中心持比較謹慎態度，看是否連續假期效應，要觀察幾天。
今日新增4萬1364例本土病例，為1萬9160例男性、2萬2193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,719例)，台中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，台北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，台南市(3,153例)，彰化縣(2,543例)，屏東縣(1,299例)，雲林縣(1,103例)，宜蘭縣(1,052例)，苗栗縣(1,000例)，新竹縣(999例)，嘉義縣(809例)，新竹市(767例)，南投縣(714例)，基隆市(606例)，花蓮縣(599例)，嘉義市(522例)，台東縣(255例)，金門縣(207例)，澎湖縣(157例)，連江縣(16例)。
今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。
指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。
指揮中心統計，截至目前國內累計694萬5018例確診，分別為3萬5524例境外移入，690萬9440例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬1620例死亡病例，其中1萬1604例本土，個案居住縣市分布為新北市2,401例、台北市1,294例、台中市1,182例、高雄市1,076例、桃園市892例、台南市874例、彰化縣661例、屏東縣469例、雲林縣361例、南投縣356例、苗栗縣312例、嘉義縣284例、基隆市258例、宜蘭縣251例、花蓮縣202例、嘉義市190例、新竹縣189例、台東縣161例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。
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