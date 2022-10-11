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本土+4萬1364例 較上周二降16.5% 指揮中心：謹慎觀察

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續，但昨終於下降。今天國內新增4萬1364例本土個案、74例境外移入個案，另新增36例死亡個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病例比上周二少16.5%，但指揮中心持比較謹慎態度，看是否連續假期效應，要觀察幾天。

今日新增4萬1364例本土病例，為1萬9160例男性、2萬2193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,719例)，台中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，台北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，台南市(3,153例)，彰化縣(2,543例)，屏東縣(1,299例)，雲林縣(1,103例)，宜蘭縣(1,052例)，苗栗縣(1,000例)，新竹縣(999例)，嘉義縣(809例)，新竹市(767例)，南投縣(714例)，基隆市(606例)，花蓮縣(599例)，嘉義市(522例)，台東縣(255例)，金門縣(207例)，澎湖縣(157例)，連江縣(16例)。

今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。

指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計694萬5018例確診，分別為3萬5524例境外移入，690萬9440例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1620例死亡病例，其中1萬1604例本土，個案居住縣市分布為新北市2,401例、台北市1,294例、台中市1,182例、高雄市1,076例、桃園市892例、台南市874例、彰化縣661例、屏東縣469例、雲林縣361例、南投縣356例、苗栗縣312例、嘉義縣284例、基隆市258例、宜蘭縣251例、花蓮縣202例、嘉義市190例、新竹縣189例、台東縣161例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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