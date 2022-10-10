連假效應確診病例減少 又見兒童染疫惡化MIS-C

COVID-19本土疫情今天新增3.2萬多例個案，由於國慶連假大多數醫療機構門診休息，因此單日病例數又比昨天減少約1.2萬例，今天新增1名8歲童染疫惡化MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增3萬2068例本土個案，新增中重症133例（中症86例、重症47例），其中57人死亡，境外移入增49例。

今天死亡個案年齡介於40歲至90多歲，皆屬重度感染。莊人祥說，沒有特殊死亡個案，但增1例兒童重症引發孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），個案是沒有慢病性的8歲女童，曾接種1劑疫苗，8月30日確診。

個案在9月20日陸續出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮及腹瀉，9月24日就醫，懷疑MIS-C，安排入住加護病房，檢查發現血壓偏低、心包膜積水及冠狀動脈發炎，投以免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，所幸病況改善，9月30日轉出加護病房，10月5日出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計共241例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、156例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有35人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月9日，本土輕症、無症狀個案累計679萬1796例、占99.56%，中症累計1萬7042例、占0.25%，重症累計1萬2625例、占0.19%，其中死亡累計1萬703人。

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