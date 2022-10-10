快訊

已知8死24傷...基輔等多城市遭飛彈攻擊 澤倫斯基：俄試圖摧毀我們

國慶勤務領槍忘記帶 松山分局偵查佐代取不慎走火「射穿櫃子」

國慶收假日！國5北上「紫爆」恐塞到晚上8點 雪隧回堵6.5公里

連假效應確診病例減少 又見兒童染疫惡化MIS-C

中央社／ 台北10日電

COVID-19本土疫情今天新增3.2萬多例個案，由於國慶連假大多數醫療機構門診休息，因此單日病例數又比昨天減少約1.2萬例，今天新增1名8歲童染疫惡化MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增3萬2068例本土個案，新增中重症133例（中症86例、重症47例），其中57人死亡，境外移入增49例。

今天死亡個案年齡介於40歲至90多歲，皆屬重度感染。莊人祥說，沒有特殊死亡個案，但增1例兒童重症引發孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），個案是沒有慢病性的8歲女童，曾接種1劑疫苗，8月30日確診。

個案在9月20日陸續出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮及腹瀉，9月24日就醫，懷疑MIS-C，安排入住加護病房，檢查發現血壓偏低、心包膜積水及冠狀動脈發炎，投以免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，所幸病況改善，9月30日轉出加護病房，10月5日出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計共241例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、156例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有35人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月9日，本土輕症、無症狀個案累計679萬1796例、占99.56%，中症累計1萬7042例、占0.25%，重症累計1萬2625例、占0.19%，其中死亡累計1萬703人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

133例中重症 8歲女童MIS-C、只打過1劑疫苗

又見猴痘個案 40歲男在美已發病返台確認陽性

逢連假疫情將再升？ 莊人祥：國慶連假影響比中秋小

中重症213例、62死 無慢性病30多歲女確診5天後家中猝死

相關新聞

分析新冠惡果 公衛大老向總統喊話：防疫新方向在哪？

今天是國慶日，台大公衛教授詹長權今發文向蔡英文總統喊話「台灣新冠防疫的新方向在哪裡？」詹長權指出，台灣新冠總確診數是全球...

133例中重症 8歲女童MIS-C、只打過1劑疫苗

新冠肺炎疫情今天新增死亡57例、中重症133例。其中新增一例兒童重症個案，為八歲女童出現孩童多炎症症候群（MIS-C），...

中止連升！ 本土+3萬2068例 較上周一下降3.9％ 49例境外 57死

新冠肺炎疫情持續，今天新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，...

陳芳明確診「只能樂觀看待自己」 文壇友人表達關心

新冠肺炎疫情嚴峻，今年75歲的作家、學者陳芳明昨晚在臉書宣布他確診，他表示，他昨天早上使用快篩之後，出現兩條線，終於還是...

莊人祥：疫情下降轉折點 難預測

邊境開放在即，但本土BA.5疫情居高不下，昨新增四萬四四五七例本土個案，連十四天較前一周同期上升。外界關心疫情爬升，適逢...

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

據文茜世界週報「美國紐約時報」的報導數據顯示，截至10月8日止，過去一周內台灣「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」拿下世界第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。