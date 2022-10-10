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中止連升！ 本土+3萬2068例 較上周一下降3.9％ 49例境外 57死

本土增3萬2068例 添中重症133例、57人死亡

中央社／ 台北10日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增3萬2068例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症133例，其中57人死亡；另增境外移入49例。

新冠肺炎 COVID-19

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